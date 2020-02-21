美國官員料疫情不會改變中方兑現增購美國商品的承諾

路透社引述美國財政部一位高級官員指，現在就對新冠病毒疫情對全球經濟的影響做出準確預測還為時過早，但基本情境預估是中國經濟增速將在第一季度下降，然後大幅反彈。這名不願透露姓名的官員說，如果疫情進一步惡化，影響可能會更大。

國際貨幣基金組織（IMF）本週表示，新冠病毒疫情已經破壞了中國的經濟增長，而進一步傳播到其他國家，則可能會斷送預期中的2020年全球經濟「高度脆弱」的復甦。

當被問及疫情是否會要求其調整與中國的第一階段貿易協議時，該官員對記者表示:「現階段，我們預計第一階段協議的落實不會發生改變……我們仍預計他們履行承諾，但這需要一段時間。」

根據本月生效的協議，中國承諾，在中美關税戰開始前2017年進口的基礎上，將2020年採購美國商品的規模增加770億美元，2021年增加1,230億美元。

新冠肺炎疫情在中國的蔓延讓不少人擔憂中國履行中美第一階段協議的能力是否會受到影響。（AP）

專家對中國能否兑現如此激進的採購承諾表示懷疑。但據環球時報20日報道，中國可能在2020年從美國進口1,000萬噸液化天然氣（LNG），以兑現第一階段貿易協議。

美國農業部長珀杜20日表示，預計中國將在2020年春天之前根據第一階段協議「開始加大」購買力度，這取決於新冠病毒疫情的影響。