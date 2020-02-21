日本將限制外國投資12個敏感行業

日媒指，日本已經制訂政策，將對12個涉及國家安全的行業規定限制外資持股比重。該12個行業涉及軍備、飛機，航天相關等。

日經新聞消息稱，根據其獲得的加強外國投資者對日本企業出資限制的外匯法修正案的詳細方案，核能、鐵路和電力等12個行業被列為與國家安全保障相關的敏感行業，要求外資在這些領域的公司投資超過1%時，必須提前申報。

據分析，這將涉及到日本400家到500家上市企業。滿足一定條件的金融機構等無需提前申報。

日本政府將收緊對國防等國家安全敏感行業。（AFP）

日本的外匯法修正案在2019年11月臨時國會上獲得通過。此前規定外國投資者取得安全保障相關企業10%以上的股權時，必須提前申請，修正案將這一比例降低至1%以上。

日本計劃通過正在討論的政令省令，將武器、飛機、太空、核能、電力、煤氣、通信、上水道、鐵路、石油、可轉用於軍事的通用品以及高度的網絡安全指定為特別重要的行業。預定在4月製成清單並公布。

但為免打擊外資投資信心，日本計劃向符合一定條件的外資提供豁免，包括外國金融機構、對衝基金、主權財富基金及公共養老金。

東京證券交易所等的數據顯示，海外投資者持有的日本股票佔2019年總成交額的70.9%。在經濟全球化的背景下，日本的經濟增長也離不開吸引海外的投資。

分析指出，日本限制外資持有敏感行業企業的政策，與歐美近年的做法一致。