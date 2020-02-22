瑞銀：中國疫情拖累亞洲經濟體　香港復甦挑戰性較大

瑞銀發表題為「中國打噴嚏，亞洲就感冒」的評論報告，投資銀行大中華和北亞經濟分析師鄧維慎指，新型冠狀肺炎疫情為中國及亞洲其他經濟體帶來嚴峻挑戰。

瑞銀指，疫情主要帶來4大影響，包括對旅遊業的直接衝擊、供應鏈受到的嚴重干擾、外需因中國增長放緩而轉弱、令企業和消費者信心下滑。

鄧維慎指出，旅遊業正遭受最直接、最嚴重的衝擊，因為中國當局已叫停團隊遊服務。在中國大陸以外地區，香港和澳門最直接受旅遊業重挫的影響，其中大陸遊客佔港澳地區總遊客數量70%左右。他表示，澳門特區暫停賭場服務，香港航空運營商亦大幅削減來往大陸的航班架次。

東南亞依賴旅遊業 經濟打擊較大

瑞銀預計情況一直持續，直到疫情控制形勢明朗，而期間零售、餐飲、酒店及其他消費服務可能受創最重。就亞洲而言，中國遊客驟減對泰國經濟的打擊可能是最大的，因為泰國約10%的GDP都直接來自旅遊業，且該國遊客逾25%都來自中國大陸。作為國際旅行樞紐的新加坡可能也會遭受重創。其他對旅遊業依賴較重的經濟體，比如菲律賓和越南等，均將面臨嚴峻考驗。

至於北亞經濟體則可能受供應鏈被中斷，而面臨生產問題，韓國和臺灣都是中國大陸排名靠前的交易夥伴，而停產局面已擴大至內地大多數主要生產基地。受累於下游停產，北亞不少上游元器件供應商、尤其在消費電子行業，均已開始下調首季出貨量預期。

泰國、菲律賓和越南等東南亞國家較依賴遊遊業，相信在疫情下面臨更嚴峻考驗。（資料圖片）

線上活動領域「疫市」中有機遇

不過，瑞銀認為疫情對於某些領域來說是機遇，其中線上活動正借機搶佔線下活動的市場份額，但從宏觀層面看，線上活動的增長不大可能彌補線下活動的損失。

瑞銀認為新型肺炎對亞洲經濟體的衝擊可能是暫時性，根據以往經歷，一旦疫情受控，旅遊業往往會快速復甦。

該行預計疫情過後，中國經濟將反彈，使其他經濟體外需復甦。對於香港其起點較弱，復甦挑戰性或明顯更大。相反韓國得益於科技周期上行及大規模財政擴張，疫情過後的復甦可能更快。