【武漢肺炎】疫情現全球蔓延趨勢　料美元強勢將持續

新加坡華僑銀行（OCBC）發表評論指出，近期新冠病毒疫情有全球蔓延趨勢，可能繼續打壓市場情緒，意味着美元的強勢還將保持一段時間。

美匯指數日前曾高見99.91，與100只有一步之遙。可是美國在周五公布的PMI數據遜預期，拖累美匯指數向下，收市報99.262，跌0.6%。

美元兌主要貨幣均回落，兌日圓收市報111.61，跌0.44%，兌加元收市報1.3225，跌0.26%，兌瑞士法郎收市0.9782，跌0.6%。歐元兌美元收市報1.0847，升0.57%，英鎊兌美元升0.64%，收市報1.2964。

山東及浙江監獄錄確診個案

《路透》周五（21日）報道，從中國近期公布的疫情數據來看，確實有好轉的趨勢。尤其是湖北以外確診病例連續16日下滑，雖然21日早上因為山東和浙江兩個監獄出現集中感染導致湖北以外感染人數大幅反彈，但是目前一線城市數據依然比較穩定，廣州連續4天沒有新增病例，而深圳也連續三天沒有新增病例了。

這正是股市投資者躁動的地方，畢竟過去二十年，全球投資者已經經歷了好幾輪病毒爆發了。雖然病毒學家們還不確定新冠病毒未來的走向。但是，不少樂觀投資者已經規劃好V型反彈的故事。

相對股市投資者的樂觀，外匯市場似乎更現實，已經開始反應各國經濟放緩情況。首當其衝的就是亞洲經濟體。

日本和韓國是中國以外新冠病毒確診人數最多的兩個國家。日圓雖然有避險屬性，但相對於市場對日本經濟衰退的擔憂，避險光環也不靈了。除日韓之外，新加坡和泰國也在本週分別下調今年經濟增長預期，帶動本幣貶值。亞洲貨幣的分分貶值，也帶動了對美元的支持。

雖然近期美股保持了強勢，但是如果我們細分來看的話，美股中工業和能源板塊的股票表現並不算好，這也意味着市場對實體經濟還是有所擔憂。這也不難解釋為什麼黃金跟着美元一起漲，事實上黃金大漲背後正是反應了市場對經濟放緩的擔憂。

相對股市，報告指出更傾向於匯市的態度，不能低估此次病毒對全球經濟和公司盈利的持續衝擊。尤其是，近期疫情有在全球蔓延的趨勢。雖然這個病毒的死亡率更接近於流感，但是對新病毒的恐慌可能還是會打壓市場的情緒。這也意味着美元的強勢或許還將保持一段時間。