【武漢肺炎】高盛﹕政治局會議釋出寬鬆信號　族寬限制肪經濟恢復

中共總書記﹑國家主席習近平昨日主持中共中央政治局會議時，提出就武漢肺炎疫情下的經濟發展提出21條重點工作，會議更明確指出，要將疫情影響減至最低，努力實現全年經濟社會發展目標任務。

21條工作重點包括要好交通運輸的恢復，有序推動復工復產，積極財政政策更積極有為。對於中小企及出口行業，會議要求加大對重點行業及中小企扶持力度，支持出口重點企業盡快復工復產，發揮好口信用保險作用。

高盛發表報告，政治局會議發出明確寬鬆信號，包括要求地方政府應採取不同政策以重啟經濟活動，又指出對全球供應鏈至關重要的運輸及出口商重啟的關鍵。

料支持醫療設備及醫藥行業

報告指出中央政府將努力實現年度經濟目標，貨幣政策需要更加靈活，以使融資更便宜及容易；財政政策應更加主動，如之前下調貸款市場報價利率（LPR）等，以實現年度經濟目標。會議亦提及要支持消費及投資活動，應增加大型項目的數目，及加大現有項目的建設。

該行預料中央政府會支持醫療設備及醫藥﹑5G網絡及工業互聯網發展。

該行又指出，放寬限制令可促使經濟活動恢復，惟有可能引發更多感染個案，兩者之間的變化將影響未來數星期政府實施寬鬆措施的程度，及恢復增長勢頭有多強，惟疫情擴散目前仍是主要風險。