【武漢肺炎】避險資產獲吸納　金價彈升2%　油價卻下挫

現貨黃金價格大漲，原油日內跌幅近3%，有分析認為，武漢肺炎疫情或已經開始影響美國經濟，投資者瘋狂湧入黃金市場尋求避險。

2月24日現貨黃金開盤跳漲突破1,660美元關口，早上七時十三分左右一度暴漲，每盎司金價突破1,680美元，日內漲超2%，但三分鐘後，回落至每盎司1,670美元下方，日內漲幅收窄至1.54%。

新冠肺炎肆虐全球。（AP）

同時，風險資產繼續遭拋售，美、布兩油低開後進一步下挫，WTI原油日內跌幅超2.8%，每桶報51.87美元；布倫特原油日內跌幅近3%，每桶報56.81美元。

有迹象顯示疫情已經開始影響美國經濟，在疫情擾亂供應鏈之際，2月份美國的商業活動出現2013年以來的第一次萎縮。美股遭拋售之際，投資者越來越擔心肺炎疫情將拖累全球經濟增長，於是瘋狂湧入黃金市場尋求避險，美債收益率也因此崩潰。

加拿大豐業銀行的金屬策略師尼基·希爾斯（Nicky Shiels）在電子郵件中稱，儘管美元如此強勢，但黃金還是在持續地、無視一切地穩步上漲，這表明了這點：金價的突破是有根據的，而且可持續。

盛寶銀行的商品策略主管Ole Hansen認為，黃金正處於完美風暴之中。

高盛料金價可上試1750美元

以歐元、澳元和加元計算的金價都已攀升至紀錄高位。根據彭博彙編的數據，黃金ETF的持倉創下了有史以來的最長連漲。初步數據顯示，單日交易的黃金看漲期權數量飆升至1996年以來的最高紀錄。

花旗集團駐倫敦的ETF產品全球負責人安德魯•傑米森（Andrew Jamieson）表示，這種資金流入速度「肯定表明人們擔心全球經濟」。

高盛更稱，即使冠狀病毒在第一季度就受到遏制，美債的低收益率和疲軟的股市仍可能將金價進一步推向每盎司1,750美元。