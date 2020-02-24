大摩料A股可跑贏港股　降年底恒指目標價至26820點

大摩發表報告分析疫情之後宏觀金融利率及投資策略展望，該行認為疫情過後，受惠中央的刺激政策，A股將跑贏港股市場。

大摩指出，A股仍然是半封閉市場，對國策敏感度較高，料A股很大機會跑贏港股市場；相反，港股市場由全球投資者主導，流動性較高，當疫情進一步影響經濟，相信會引發資金大規模流出。該行將年底恒指指數目標價下調2%至26820點；滬深300指數則下調5%至3960點。

該行認為新型冠狀病毒疫情影響下，目前工廠生產只有正常的40%至50%，但受惠中央政府的鼓勵復工政策，預料未來10日復工速度加快，月底的生產將恢復至60%至70%，並相信3月下旬可以全面復工。

料人行降準及下調MLF利率

大摩預計，若然疫情過後業務逐步正常，預計中央政府的財政赤字將擴大至GDP的1.2個百分點，主要為基礎設施投資提供更多的前期財政支持，以及向中小企業和受影響最大的行業的提供臨時稅收和費用減免；貨幣方面，將通過公開市場操作注入流動性、中期貸款利率（MLF）再降低10至20個基點、下調存款準備金率（RRR）50個基點。

不過，一旦疫情令企業活動長期中斷的話，相信中央會將財政赤字增加160個基點、並對大多數受影響的部門增加免稅或減稅、刺激汽車和家用電器的消費措施；貨幣方面則會在MLF利率降低30至40個基點，RRR降低100個基點；而房地產市場限制亦會放鬆。