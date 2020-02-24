《彭博》引分析師稱現為私有化九倉時機　或作價有40%溢價

會德豐系今早3間公司會德豐（0020）﹑九龍倉集團（0004）及九龍倉置業（1997）今早開市前停牌，惹來該系公司進行重組，或會德豐私有化九倉的揣測。

今早會德豐指出，停牌以根據香港收購及合併守則發布的公告；九倉及九倉置業則指涉內幕消息。

《彭博》引述投資顧問公司United First United Partners亞洲研究部負責人Justin Tang指出，會德豐或會以每股27.58元，向九倉少數股東提出購入股份，較九倉停牌前收市價19.7元，溢價約40%。

分析指現為私有化九倉時機

他指出在過去1年九倉表現不及會德豐，所以現有提出私有化時機。

截至去年12月17日，會德豐持有九倉70.03%股權，吳光正夫婦在今年1月8日，持有會德豐19.01%，另據中期報告，HSBC Trustee（C.I.）Limited持有會德豐48.58%。

會德豐在2017年3月宣布，分拆將主要從事收租業務的九倉置業，從九倉分拆。當時市場人士已指出，會德豐及九倉業務有重疊，或對九倉進行私有化。不過作為控股公司的會德豐，其主席吳宗權曾表示對現時系內架構感到滿意。

九倉停牌前報19.7元；九龍倉置業報40.2元；會德豐報47.25元。