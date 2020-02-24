【武漢肺炎】17萬人參與電視電話會議　統籌疫情防控工作

昨日舉行的電視電話會議在中國歷史上可以說是第一次，這次會議參加有17萬人。主題是統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作。

《看看新聞》報道，據悉，從中共中央政治局常委、委員、書記處書記、國務委員，到中共中央應對疫情工作領導小組成員、中共赴湖北指導組有關同志、國務院應對疫情聯防聯控機制各成員單位主要負責同志，以及各省區市和新疆生產建設兵團縣團級以上幹部都參加了會議。

這次會議對當前中國形勢作出了判斷。

這次新冠肺炎疫情，是中國成立以來發生的傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件。對中國來說，這是一次危機，也是一次大考。

中國企業已經開始陸續復工。圖為北京時間2月12日，中國國際貿易中心第三期通過紅外線對進入人員進行體温檢測。（新華社）

專家﹕疫情對經濟衝擊不可低估

目前疫情防控形勢積極向好的態勢正在拓展。

中國經濟長期向好的基本面沒有改變，疫情的衝擊是短期的、總體上是可控的。

中國國務院發展研究中心宏觀經濟研究部研究員張立群表示，從短期經濟運行來看，新冠肺炎疫情帶來的衝擊是不能低估的，要高度重視。但是從中長期發展角度來看，中國有超大規模的國內市場，並有充足的物質基礎。在這些因素的支持下，中國經濟發展潛力是非常大的，發展的動能也是非常強勁的。所以說任何艱難險阻，任何衝擊都不可阻斷中國經濟長期向好。

另一方面，中國經濟發展最近這些年面對的一個突出問題，就是需求不足。所以要把財政政策、貨幣政策聚焦在擴大內需上，包括提振投資、積極擴大消費，儘快解決需求不足的矛盾，儘快緩解企業銷售困難、訂單不足的問題。

這兩個方面工作結合起來，中國經濟一定能夠克服疫情帶來的衝擊，一定能夠比較快地恢復到一個上升發展的軌道上來。