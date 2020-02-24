【武漢肺炎】韓國股市暴跌近4%　7700軍人隔離

受新冠肺炎疫情擴散影響，韓國股市及匯市遭遇「雙殺」，韓圜兑美元匯率盤中一度下跌至8月以來最低，KOSPI指數大跌近4%。

受疫情擴散影響，美匯指數、黃金均創新高，日圓、韓圜走弱。今日韓圜兑美元大跌，最低觸及1218，創2019年8月來新低。韓國KOSPI指數亞市早盤低開2.3%後擴大跌幅，截至收盤，韓國KOSPI指數大跌3.87%，報2079.04點。

2020年2月23日，韓國大邱的一個當地市場，穿着防護服的工人們正在噴灑消毒劑。（AP）

韓國23日再新增161例病例，累計確診達763例（僅次於日本838例），政府已將疫情預警上調至最高級別「嚴重」。此前的22日，韓國一天之內新增229例確診病例，數據翻倍至433例，而其中一位「超級傳播者」導致1,000餘名密切接觸者被隔離。

另據韓國國防部通報稱，截至24日，已有11名軍人被確認為新冠肺炎病例，軍隊合共7,700人被隔離。

三星一名員工確診

疫情緊張，市場情緒也逐漸體現。據《韓聯社》報道，三星電子位於韓國東南部城市龜尾的一家智能手機工廠有一名員工檢測出新型冠狀病毒呈陽性。隨後，三星電子暫時關閉了該工廠，後者主要負責三星摺疊屏手機的生產，包括三星Galaxy Z Flip和Galaxy Fold。

此前，韓國存儲芯片大廠SK海力士一名新員工，曾與大新冠肺炎確診病例有密切接觸，最終導致與其接觸過的800多名員工被隔離。