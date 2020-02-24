【武漢肺炎】疫情擴散惹憂慮　東京奧運會取消或致萬億元損失

武漢肺炎疫情在日本明顯。計及郵輪鑽石公主號上確診個案，當地確診個栽達838人。疫情的擴大引發東京奧運會能否召開的憂慮。有分析表示，若取消奧運會或損失上萬億元。

2020年2月10日，在日本東京南部橫濱的大國碼頭，當工作人員和工作人員準備轉移新型冠狀病毒檢測呈陽性的乘客時，鑽石公主號遊輪停泊在港口。（Reuters）

《媒體界面》報道，隨着日本境內疫情不斷蔓延，東京奧運會能否如期召開成為公眾關注的議題，儘管取消呼聲高漲、同時又有英國方面宣稱倫敦可以接手，但此前日本已5次回應稱奧運會將如期召開。

據悉，美國《時代週刊》曾披露，日本為舉辦此次奧運會投入逾1,700億元人民幣，此次奧運會若被取消，日本的損失或將達到上萬億。

據《新京報》報道，在日本當地的網絡投票中，目前已有六成網友建議直接取消奧運會。

據《中新社》報道，2月24日，東京奧委會表示，聖火傳遞「不可能延期」。而在此之前，日本政府就曾表示東京奧運會和特殊奧運會將按計劃舉行，並稱將與國際奧委會、東京奧組委和東京市政府緊密協調，繼續推進準備工作，保證運動員和觀眾在大賽期間感到安全。

不過目前受疫情影響，日本已於22日宣布取消奧運會志願者培訓，同時，許多需要通過預選賽的項目也恐將暫時擱置無法進行。

在剛剛過去的2019四季度，日本GDP創下了六年來的最大跌幅。而東京奧運會則被視為日本經濟復甦的強心劑。

此前奧運會尚未有受傳染病取消的先例，2016年里約奧運會時，受寨卡病毒影響，取消呼聲高漲，彼時距離開賽的半年時，里約境內疑似感染病例高達13萬人，最終同樣如期舉行。