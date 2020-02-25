華為第二款摺疊屏手機面世　售價逾2714美元

華為於周一（24日）晚正式推出其第二款5G摺疊屏手機HUAWEI Mate Xs，該手機計劃將在今年3月向全球發售。

華為公司在主題為「共聯未來」的產品與戰略線上發佈會上發佈了該公司第二款5G摺疊屏手機HUAWEI Mate Xs，該手機採用華為首創的鷹翼摺疊設計並且在屏幕、鉸鏈、攝像頭、芯片以及電池等方面相比與首款摺疊屏手機HUAWEI Mate X有了諸多調整，其售價為2,499歐元（約合2714.3美元），預計將在今年3月向全球發售。

HUAWEI Mate Xs原本計劃是在世界移動通信大會召開期間發佈，但新冠肺炎疫情導致本次大會被迫取消。（AP）

《美聯社》在報道此事時指出，這款摺疊屏手機本來計劃是在西班牙世界移動通信大會召開期間發佈的，但本次大會最終因新冠肺炎疫情擴散而被迫取消，未來華為可憑這款手機更好地與三星（Samsung）以及摩托羅拉（Motorola）展開競爭。

不過該手機存在一處不足，即其運行系統不是谷歌（Google）提供的完整版安卓操作系統，因此未來用戶只能從華為內置應用商店來下載應用程序，而這是美國政府以國家安全為由對該企業進行制裁的一部分。

價格偏高或影響消費者意欲

另一方面，非摺疊屏手機目前面臨着銷售停滯的局面，而價格較為昂貴的摺疊屏手機是否能夠吸引消費者目前也難以判斷，此外該類型手機還存在可靠性方面問題，比如三星首款摺疊屏手機Galaxy Fold去年因屏幕破裂而推遲了原本計劃的發佈時間。

《路透》在2月初曾援引消息人士的話稱，中國手機廠商小米、華為、Oppo與Vivo計劃聯手創建一個叫做「全球開發者服務聯盟」的平台，讓中國以外的開發者可以將應用上傳到這些廠商擁有的應用商店中，此舉將挑戰谷歌商店（Google』s Play store）的主導地位，預計該平台將於今年3月初成立，但可能會受新冠疫情影響被推後。

此外華為創始人任正非過去也曾多次表示，沒有安裝谷歌系統華為手機仍能做到世界第一，因為華為有研發生態系統的能力並且能夠與全球生態系統完成整合。