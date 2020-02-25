【武漢肺炎】消息稱白宮擬籌近10億美元　保障供應鏈不受疫情影響

有消息人士稱，美國白宮擬向國會籌集近10億美元的資金為了保障美國產品產品供應鏈不受本次新冠肺炎疫情影響，而目前市場對疫情的憂慮正在上升。

美國衛生部門在從「鑽石公主告」撤離的美國遊客中確診了新冠病毒感染病例。（Reuters）

據美國《華盛頓郵報》報道，有消息人士稱，白宮方面正在準備向國會提交一份關於緊急開支的申請，旨在通過籌集近10億美元的資金來保障美國產品供應鏈不受本次新冠疫情影響，相關申請預計將在未來幾天內遞交給國會，具體數額屆時有可能會發生變動。

對此報道指出，目前有迹象顯示很多國家開展的防疫措施面臨失敗，金融市場也開始擔心疫情會對經濟造成影響，而此前白宮官員對本次疫情的影響並不關心，但最近幾天由於此前滯留在「鑽石公主號」遊輪的美國公民回國並出現確診病例，他們的態度也發生了變化。

目前白宮方面擔心，如果美國爆發疫情，美國產品供應鏈屆時可能無法有效應對，因此白宮已派專員負責保障相關醫療用品的供應以及疫苗研發等工作。

據了解，目前新冠肺炎疫情已開始向全球範圍內擴展，韓國、日本、新加坡、伊朗、意大利等國已成為除中國以外的受疫情影響較為嚴重的國家。

白宮貿易與經濟事務顧問納瓦羅（Peter Navarro）2月23日在參加福克斯電視台節目時指出，本次新冠肺炎疫情暴露出美國產品供應鏈過多「離岸化」了，因此未來美國應該將供應鏈從中國、印度以及歐洲國家那裏帶回本土。

此外他還呼籲人們應認清「美國沒有盟友」的事實，因為早在2009年H1N1流感大流行的時候澳洲、英國以及加拿大這樣的盟友基本上都拒絕了美國提出的要求。