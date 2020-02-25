美股周一勁跌千點　港股今早相對硬淨　專家﹕大市離見底不遠

武漢肺炎確診個案在南韓及意大利大幅增加，觸發投資者恐慌情緒，VIX指數飆升47%至25.03，美國股市大跌逾千點，失守28000點，今早復市的日本股市亦曾大跌800點，資本市場一片風聲鶴淚。正當外界預期今早港股會面臨沽壓之際，大市卻出現平靜，更曾倒升之餘，力迫26900點。對於今早港股表現可以遠優於美股，有市場人士認為，周一美股大跌只屬追跌有關，更預料大市在26500點附近暫時見底。

恒生指數最新報26789點，跌31點；國企指數最新報10534點，跌34點。今日大市表現靠穩，與重磅股騰訊控股（0700）逆市上揚近有關，騰訊再之迫近400兀；加上濠賭股上揚，為大市表現帶來支持。

不過油價仍處於弱勢，與市場人士看淡中國經濟前景，預料未來對原油需求減少有關，中國海洋石油（0883）為今早表現最弱的藍籌股，跌幅達1.7%。

張智威料26500點左右見底

今早港股表現相對平穩，信誠證券聯席董事張智威指出，港股自28056點開始下跌，累計跌幅已逾1,300點；可是早前美股表現強勢，終於借疫情擴散而下跌，明言近日美股跌勢只是追回港股表現。

他認為大市在26500點附近見底，個別股份如騰訊﹑阿里巴巴（9988）及美團點評（3690）等科技股，及具有5G概念的股份可以繼續留意，又指出相關股份基本因素並無太大變化。

岑智勇﹕可考慮吸納黃金相關股

獨立股評人岑智勇認為，從技術層面而言，大市在26773點，惟最終仍視乎疫情最新發展，若意大利及南韓確診個案回落，相信有助市場回復穩定。

由於近期金價持續上揚，因此他建議投資者可以吸納與黃金相關股份，或黃金交易所買賣基金（ETF）。同時亦可以選擇部份不太受疫情影響的藍籌股，如香港交易所（0388）。