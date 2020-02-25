華為5G旗艦機P40　3月26日於巴黎發布

華為第二款摺疊屏手機Mate Xs正式亮相，開啟2020年摺疊屏手機市場的序幕。

《新京報》北京時間2月25日報道，受零部件成本影響，此次Mate Xs的歐洲售價為2,499歐元起，售價遠超出一般的智能手機，短時間內摺疊屏手機對智能手機廠商的出貨量難有明顯提升，但市場仍非常看好摺疊屏在手機產品上的創新應用。

目前三星和華為已經發布了第二代的摺疊屏手機，聯想、小米也在摺疊屏上尋找增量空間。

媒體表示，新冠肺炎衝擊中國手機市場，華為或將受挫。（Reuters）

值得關注的是，受新冠疫情影響，華為原定在MWC 2020上發佈的多款產品最終改為「雲」發佈，只能以線上的方式宣傳今年的旗艦機型。華為消費者業務CEO余承東透露，3月26日將在巴黎發佈5G旗艦機型P40，這或將是華為首款搭載鴻蒙系統的智能手機，但隨着疫情在全球的擴散，P40系列將如何發佈仍是未知之數。

除了摺疊屏手機，此次華為發佈會的重點是HMS（華為移動服務）。在發佈會上，余承東重點介紹了HMS Core（華為移動核心服務）4.0，其集合了華為終端雲服務開放能力，包括華為機器學習服務（MLKit）、統一掃碼服務（ScanKit）、華為地圖服務（MapKit）、華為廣告服務（HUAWEI Ads）等，為吸引開發者進駐打下基礎。

余承東介紹，華為應用市場目前已登錄超過全球170個國家和地區，月活躍用戶高達4億，是僅次於谷歌商店和App Store的第三大應用市場。他表示，華為將推出高達10億美元的「耀星計劃」，邀請全球開發者加入到HMS生態中。目前，華為全球註冊開發者已經超過130萬，全球接入HMS Core的應用數量超過5.5萬款。

但HMS短期內難以彌補華為在應用生態上的短板，再加上新冠疫情的影響，中金預計2020年華為全球銷量將按年下滑10%，而小米得益於線上佔比高及歐洲市場份額提升，2020年全球出貨量有望增長4%。