本港1月份出口按年大減22.7%　政府發言人：外圍貿易環境嚴峻

政府統計處公布，2020年1月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌22.7%和16.4%。

繼2019年12月份錄得3.3%的按年升幅後，2020年1月份商品整體出口貨值為2,694億元，按年下跌22.7%。同時，繼2019年12月份錄得1.9%的按年跌幅後，2020年1月份商品進口貨值為3,000億元，按年跌16.4%。2020年1月份錄得有形貿易逆差306億元，相等於商品進口貨值的10.2%。

出口英美貨值大減逾三成

2020年1月輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌21%，輸往區內大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，當中日本跌28.2%、馬來西亞跌23.6%、中國跌21.4%、台灣跌21.3%等；除亞洲的目的地外，輸往英國、美國和德國的出口貨值跌37.4%、33%、19.4%。

進口方面，來自部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，其中中國跌25.1%、美國跌16.6%、馬來西亞跌15.1%和日本跌4.9%。相反，來自越南和英國的進口貨值則錄得升幅，分別上升20.5%和14.9%。

以貨品類別計算，2020年1月份大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得按年跌幅，其中雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」減少51億元，跌24.7%。 同時，大部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，其中辦公室機器和自動資料處理儀器減少96億元，跌31%。

農曆新年因素未完全反映實際情況

政府發言人表示，商品出口在2020年1月錄得顯著按年跌幅，部分原因是農曆新年今年在1月底，去年則在2月初，對數據造成扭曲，相信將2月份的貿易數字後與1月份合併分析後，將能更清楚反映實際情況，特別是區內新型冠狀病毒疫情對外貿表現的打擊。

展望未來，儘管中美貿易摩擦最近有所降溫，但全球經濟復甦仍然脆弱，並充滿不確定性，尤須關注的是疫情的威脅對區內的生產和貿易活動造成重大干擾，香港的商品出口在未來幾個月將面對十分嚴峻的外圍貿易環境。