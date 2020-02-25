銀保監會：房地產金融政策沒變　仍為一城一策

銀保監會首席風險官兼辦公廳主任、新聞發言人肖遠企表示，房地產金融的政策沒有調整和改變，銀保監會也會對房地產市場融資的情況進行監測，動態掌握。

在銀保監會舉行的媒體通氣會上，肖遠企表示，房地產金融政策沒有調整和改變，仍然是一城一策。

近日，浙商銀行下發調整個人貸款通知，對非「限購」城市，各分支機構可根據當地「限購」「限貸」和監管政策情況，將非「限購」城市居民家庭購買首套個人住房的首期貸款比例從原來的三成（30%）調降至二成（20%）。

對此，肖遠企表示，房地產調控原來也是一城一策，地方在大的方向下根據城市情況做安排，不違反大的政策要求即可，包括房地產融資政策。

近期，中國有多個城市開始放鬆房地產限購限貸政策，引發市場關注。（新華社）

據《中新經緯》報道，2月份以來，為解凍冰封的房地產市場，各地相繼出台穩樓市政策。近幾日，一些地方已經從為房企出台紓困政策，轉向了在需求端發力，扶持購房者買房。

例如，河南駐馬店出台了降低首套房公積金貸款首期比例的政策，成為中國第一個降低首期比例的城市。

業內認為，各地之前出台的穩定房地產市場政策，主要集中在土地款項緩繳、放寬預售條件等方面，這隻能緩解企業短期壓力，對市場的刺激作用有限，穩樓市還要在需求端發力。目前，已經有城市開始出台放鬆落戶條件、發放購房補貼等新舉措，更多利好將陸續出台。

逾10個城市對房企推紓困新政

克爾瑞數據研究中心此前稱，已有河北、天津、重慶、浙江、上海、西安、無錫、南昌、杭州等10多個省市，出台針對房地產行業尤其是房地產企業的階段性紓困新政。

之後，有數據顯示，出台類似政策的省市達到了20多個。梳理髮現，紓困政策主要包括延期或分期繳納土地出讓金、降低土地拍賣保證金比例、放寬預售條件、延期繳納税款、有困難的企業可申請減免房產税與城鎮土地使用税等。