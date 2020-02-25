人民幣轉強　在岸價升143點子

人民幣轉強，在岸價最新報7.0153，升143點子；離岸價最新報7.025，升109點子。

《路透》引述交易員指出，雖然新冠肺炎疫情有全球蔓延風險，但在中國態勢有所緩和，同時美聯儲寬鬆預期令美元指數遇阻回落，部分緩解人民幣下行壓力，而離、在岸價差收窄也反映了海外對人民幣看空情緒有所減弱。

他們也表示，美指是否面臨更大調整尚需觀察，人民幣短期方向暫時亦較難判斷，料仍維持震盪；若疫情蔓延失控或企業復工進度低於預期，市場避險情緒料會再度推高美指，人民幣則仍有一定調整空間，但整體波幅應該比較有限。

中國官方表示，人民幣不會出現大幅貶值或大幅升值。（AFP）

在當前情況下，操作上可以選擇期權等衍生品進行適當佈局；當然如果人民幣可以繼續適當提升彈性，也可部分化解疫情帶來的衝擊。

「今天人民幣上漲，一是因為美聯儲降息預期起來美指下跌，另外一方面也是因為疫情雖然在海外擴散但在中國目前看來是穩住了。」一中資行交易員稱。

該交易員並表示，當前離、在岸人民幣價差縮窄反應了海外對中國疫情發展的擔憂有所減輕，看空人民幣情緒減弱。「短期人民幣還是維持震盪態勢，目前企業何時全面復工尚存不確定性，也要看經濟基本面。」

瑞穗銀行最新報告指出，儘管新冠肺炎疫情風險給全球風險資產帶來了沉重打擊，但由於疫情在中國蔓延步伐放緩，人民幣在全球爆發疫情之時顯示出韌性。中國領導人呼籲有序恢復工作，並期望採取強有力的刺激措施，這也減輕了人們對該病毒對中國經濟影響的擔憂。