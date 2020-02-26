【武漢肺炎】疫情擴散華爾街「大屠殺」未完　道指兩日狂瀉1900點

恐慌情緒繼續蔓延，美股陰雲籠罩，三大股指再度集體大跌。道指、標普500指數均跌超3%，納指跌近2.8%。繼上一交易暴跌逾1031點後，道指再跌近880點，創下去年10月以來新低。

截至收盤，道指跌879.44點，跌幅3.15%，報27081.36點；收於200日均線下方，為2019年8月15日以來首次。盤中道指一度下跌逾960點，跌破27000關口。25日收盤暴跌1031點，這是該指數史上首次錄得連續兩日跌超800點。

美股連續第二日暴跌，多家企業預警稱疫情將影響其業績。（Reuters）

納指跌255.67點，跌幅2.77%，報8965.61點；標普500指數跌97.68點，跌幅3.03%，報3128.21點。

熱門中概股多數收跌，阿里巴巴跌0.08%，京東跌1.35%，百度跌1.11%；，拼多多跌1.03%，攜程跌3.55%，愛奇藝跌0.83%，聚美優品漲26.18%，無憂英語漲14.43%，蔚來汽車漲13.92%，瑞幸咖啡漲3.59%。

據《路透》報道，由於投資者對新型冠狀病毒傳播的擔憂加劇，股市、油價等進一步下跌。

美國疾病控制與預防中心（CDC）的一位官員25日警告稱，在伊朗、意大利和韓國報告確診新型冠狀病毒感染病例迅速增加之後，美國人應該為該病毒傳播到他們的社區並造成破壞做好防備工作。

安聯首席經濟顧問家穆罕默德·埃利安（Mohamed El-Erian）表示，投資者應推遲買入因疫情而受到嚴重打擊的股票。「我強調，這次情況不一樣，」埃裏安表示，過去可以在美股暴跌後逢低買入，但這次就不行了。「我將繼續竭盡全力抵制目前的逢低買入，」埃裏安稱，諸如疫情之類的「休克」事件對企業收益和經濟增長的破壞往往比根本性的衰退持續時間更長。