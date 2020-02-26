【武漢肺炎】中國出台金融政策助企業復工　重點支持中小微企業

中國國務院總理李克強主持召開國務院常務會議。會議確定了按市場化、法治化原則加大對中小微企業復工復產的金融支持措施。

會議強調，鼓勵金融機構根據企業申請，對符合條件、流動性遇到暫時困難的中小微企業包括個體工商戶貸款本金，給予臨時性延期償還安排，付息可延期到6月30日，並免收罰息。湖北省境內各類企業都可享受上述政策。

此外，會議指出增加再貸款、再貼現額度5,000億元人民幣，重點用於中小銀行加大對中小微企業信貸支持。同時，下調支農、支小再貸款利率0.25個百分點至2.5%。6月底前，對地方法人銀行新發放不高於貸款市場報價利率加50個基點的普惠型小微企業貸款，允許等額申請再貸款資金。鼓勵引導全國性商業銀行加大對小微企業信貸投放力度，努力使小微貸款利率比上年有明顯下降。國有大型銀行上半年普惠型小微企業貸款餘額按年增速要力爭不低於30%。政策性銀行將增加3,500億元專項信貸額度，以優惠利率向民營、中小微企業發放。

在此前2月5日召開的國務院常務會議，就曾提出通過專項再貸款和財政貼息的方式，確保抗疫重點企業融資成本低於1.6%。此次專項再貸款額度為3,000億元人民幣，主要通過全國性銀行以及部分疫情比較嚴重的省市的地方商業銀行，向重要醫用物品和生活物資的生產、運輸和銷售的重點企業提供優惠利率的信貸支持。