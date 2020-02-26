【持續更新】港股跌幅收窄至132點　財爺派錢零售消費股逆市揚

新冠肺炎疫情全球擴散，美國疾控官員更指，疫情或演變為大型瘟疫。在疫情陰霾籠罩下，美股連續第二日大瀉，道指收市瀉879點，兩日內累跌1,900點。

財政司司長陳茂波在立法會宣讀新一份財政預算案，明言會推出大規模逆周期措施，涉及1200億元，預告下一個財政年度財赤為歷來之最，並且宣布向每名18歲人士，派發1萬元。在財爺宣讀財算案期間，大市跌幅未見收窄，恒指最新報26713點，跌179點，國指最新報10529點，跌50點。

【12:10】港股半日跌132點 上證指數倒升

財政司司長陳茂波公布新一份財政預算案，在宣讀財算案期間，港股跌幅收窄。恒生指數中午收市報26760點，跌132點，國企指數中午收市報10540點，跌39點，成交額為678.7億元。

按揭證券公司擬推出定息按揭，地產股轉跌為升，長實集團（1113）半日升0.2%，中午收市報49.7元，新鴻基地產（0016）升0.3%。

政府宣布向18歲以上香港市民派發1萬元，零售及消費股上揚，莎莎國際（0178）升0.6%，大家樂集團（0341）升2%。

內地股市方面，上證指數中午收市報3022點，升9點；深成指數中午收市報11739點，跌116點，創業板指數中午收市報2235點，跌51點。

【11:20】財爺宣布每名18歲以上港人派1萬元

財政司司長陳茂波在立法會宣讀新一份財政預算案，明言會推出大規模逆周期措施，涉及1200億元，預告下一個財政年度財赤為歷來之最，並且宣布向每名18歲人士，派發1萬元。在財爺宣讀財算案期間，大市跌幅未見收窄，恒指最新報26713點，跌179點，國指最新報10529點，跌50點。

【10:45】港股跌幅曾收窄至不足200點

港股今早低開413點後跌幅逐步收窄，跌幅一度低於200點。恒指最新報26670點，跌222點；國企指數最新報10511點，跌68點。

亞太區股市方面，日經指數跌292點或1.3%，最新報22312點；南韓KOSPI指數最新報2080點，跌23點或1.1%，新西蘭股市跌132點或1.1%，最新報11586點，台灣加權指數最新報11433點，跌107點或0.9%。

【09:53】港股收復26500點 科技股及滙控向下

港股早段跌幅略為收窄並收復26500點，恒指最新報26533點，跌360點；國指最新報10424點，跌155點。

科技股今早普遍下跌，重磅股騰訊控股（0700）失守400元，最新報395.8元，阿里巴巴（9988）跌2%，最新報202.4元，美團點評（3690）跌1.1%，最新報102.2元。

將於明日除淨的滙豐控股（0005），曾低見55.35元，為1個月新低，最新報55.45元，跌1%。

至於中午公布去年全年業績的香港交易所（0388），最新報258.2元，跌1.4%。

【09:32】A股下挫 上證再失3000點

A股早段亦下跌，上證指數再失3000點，最新報2978點，34點，深成指數最新報11689點，跌166點，滬深300指數最新報4069點，跌54點；創業板指數最新報2252點，跌3點。

【09:27】港股低開413點

武漢肺炎疫情在歐洲大擴散，意大利確診個案已超過300宗，觸發美股大跌879點，2日累跌1,900點，今日大市亦受拖累低開413點，恒生指數最新報26479點，國企指數最新報10382點，低開196點。

另外，港股夜期收報26350點，跌404點，較現貨低水543點。亞股今日低走幾無懸念。

【09:10】亞太股市全線向下

日本日經225指數最新跌244點或1.08%，報22360；南韓KOSPI指數最新報2070點，跌32點或1.56%；澳洲普通股指數最新跌154點或2.22%，報6799點。

【08:40】日經低開逾1%

日經225指數低開逾1%，現報22321點，跌283點或1.26%。

日經今早低開逾1%。

道指創去年10月以來新低

恐慌情緒繼續蔓延，美股陰雲籠罩，三大股指2月25日再度集體大跌。道指、標普500指數均跌超3%，納指跌近2.8%。繼上一交易暴跌逾1030點後，道指再跌近880點，創下去年10月以來新低。

截至收盤，道指跌879.44點，跌幅3.15%，報27081.36點；納指跌255.67點，跌幅2.77%，報8965.61點；標普500指數跌97.68點，跌幅3.03%，報3128.21點。

美國疾病控制與預防中心（CDC）的一位官員25日警告稱，在伊朗、意大利和韓國報告確診新型冠狀病毒感染病例迅速增加之後，美國人應該為該病毒傳播到他們的社區並造成破壞做好防備工作。