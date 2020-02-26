【持續更新】美股2日累跌1900點　累港股低開413點　失守26500點

新冠肺炎疫情全球擴散，美國疾控官員更指，疫情或演變為大型瘟疫。在疫情陰霾籠罩下，美股連續第二日大瀉，道指收市瀉879點，兩日內累跌1900點。

【09:32】A股下挫 上證再失3000點

A股早段亦下跌，上證指數再失3000點，最新報2978點，34點，深成指數最新報11689點，跌166點，滬深300指數最新報4069點，跌54點；創業板指數最新報2252點，跌3點。

【09:27】港股低開413點

武漢肺炎疫情在歐洲大擴散，意大利確診個案已超過300宗，觸發美股大跌879點，2日累跌1,900點，今日大市亦受拖累低開413點，恒生指數最新報26479點，國企指數最新報10382點，低開196點。

另外，港股夜期收報26350點，跌404點，較現貨低水543點。亞股今日低走幾無懸念。

【09:10】亞太股市全線向下

日本日經225指數最新跌244點或1.08%，報22360；南韓KOSPI指數最新報2070點，跌32點或1.56%；澳洲普通股指數最新跌154點或2.22%，報6799點。

【08:40】日經低開逾1%

日經225指數低開逾1%，現報22321點，跌283點或1.26%。

日經今早低開逾1%。

道指創去年10月以來新低

恐慌情緒繼續蔓延，美股陰雲籠罩，三大股指2月25日再度集體大跌。道指、標普500指數均跌超3%，納指跌近2.8%。繼上一交易暴跌逾1030點後，道指再跌近880點，創下去年10月以來新低。

截至收盤，道指跌879.44點，跌幅3.15%，報27081.36點；納指跌255.67點，跌幅2.77%，報8965.61點；標普500指數跌97.68點，跌幅3.03%，報3128.21點。

美國疾病控制與預防中心（CDC）的一位官員25日警告稱，在伊朗、意大利和韓國報告確診新型冠狀病毒感染病例迅速增加之後，美國人應該為該病毒傳播到他們的社區並造成破壞做好防備工作。