【異動股】聯想集團遭狙擊　早段股價大插逾5%

聯想集團（0992）成為沽空機構狙擊對象，今早股價大跌5.5%，最新報5.11元，成交額為1.94億元。

沽直機構Bucephalus Research於《Twitter》發帖文，指出已完成對聯想的最新報告，認為有虛假之嫌；又指出聯想第三財季數據內有非常讓人感憂慮的信號，而這發生在武漢肺炎疫情之前。

該行指出即將會在Youtube上載影片。

Just finished our latest report #Lenovo: Its starting to look like fraud. The 3q results had some very worrying signs and that was before the virus took hold. We will put the video up on Youtube tomorrow. $992HK — Bucephalus Research (@BucephResearch) February 25, 2020

公司於上周四（20日）公布截至去年底第3財季業績，純利為2.58億元（美元‧下同），按年升10.72%。

集團解釋，期內錄得有史以來最高的除稅前溢利，主要因為個人電腦和智能設備業務實現了創紀錄的除稅前溢利率，而移動業務仍然保持盈利。數據中心集團業務也持續改善。

期內收入升0.48%，至141.03億元；毛利率為16.1%，按年增加1.5個百分點。主要。集團首九個月賺6.23億元，按年急漲30.33%，收入升2.06%，至401.37億元。