【財政預算案2020】寬免ETF市場莊家發行贖回過程中印花稅

財政司司長陳茂波宣讀新一份財政預算案，建議寬免在港上市ETF的市場莊家在參與發行及贖回ETF單位的過程中的股票買賣印花稅，進一步降低在港上市ETF的交易成本，推動香港ETF市場的發展，加強香港作為ETF上市平台的吸引力。

陳茂波表示，港府一直優化金融市場基建和完善監管機制，提升香港作為國際金融中心的競爭力。金融市場瞬息萬變，為維護金融安全，他帶領金融監管機構做了大量防震和市場監控工作，令市場平穩有序地運作。港府會繼續做好促進者和監管者角色，在鞏固優勢及發展市場的同時，確保監管框架與時並進、有效管控系統性風險，保障投資者。

他指，香港證券市場在過去一年發展蓬勃，港府在2018年4月底推行便利新經濟產業公司來港上市的改革，至今已有17家企業循該制度在港上市，合共集資超過2,000億元，佔期內首次公開招股集資額超過三分之一。

業界：可鼓勵莊家更活躍買賣貨

華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿形容，政策對ETF市場現時莊家「當然利好」，在港上市ETF的市場莊家，參與發行及贖回ETF單位時，需支付0.1%股票買賣印花稅，降低交易成本後，可鼓勵現時莊家更活躍買賣貨，可以從中改善ETF「bid-ask」（買賣差價）報價。

但如果有更多鼓勵性措施，或涵蓋更多金融產品交易成本，可以有效吸引更多新莊家入場，推動市場交投及收窄買賣差價更有效。