華為最貴手機預售　Mate Xs售價達1.9萬元人民幣

距上一代發佈僅3個多月後，中國華為第二款摺疊屏手機Mate Xs正式亮相，並開啟了2020年摺疊屏手機市場的序幕。

《新京報》報道，Mate Xs於2月26日在中國國內市場開啟預售，華為商城和京東可在線預約，3月5日正式首銷。受零部件成本影響，其歐洲售價為2,499歐元，約合人民幣達1.9萬元，價格遠超出一般的智能手機，也是目前華為已發佈的最貴旗艦機。儘管短時間內摺疊屏手機對智能手機廠商的出貨量難有明顯提升，但市場仍非常看好摺疊屏在手機產品上的創新應用。

分析表示，華為摺疊屏手機不是主角，華為再次「針對」安卓。（Reuters）

不過，疫情「寒流」等影響下，中金預計2020年華為全球銷量將按年下滑10%。實際上，自從2016年中國國內手機出貨量達到6.6億部的歷史頂峰後，中國市場手機出貨量便一路下行，2017年和2018年的按年下降幅度達到兩位數。

時至2019年，按年降幅顯著收窄，整體表現出回暖的趨勢。隨着2019年底5G商用的開啟、產業鏈上雙模5G芯片的成熟，不少業內人士都期待着，2020年的手機市場或許可以藉着5G的東風止跌回升，乃至開啟一個全新、更加激動人心的增長周期。

據華為透露，Mate X每月出貨量為10萬台，每一次發售均被瞬間搶光，黃牛黨將Mate X炒高至10萬元（人民幣‧下同）水平。Mate X售價16,999元，作為華為首款摺疊屏手機2019年2月發佈，直至11月15日才首次發售。相比之下，三星在國際消費電子展（CES）2020上披露，截至2019年底Galaxy Fold已經銷售40萬至50萬台。這對於一款發售只有不到兩個月時間的新品來說表現不俗。

值得關注的是，受新冠肺炎疫情影響，華為原定在MWC 2020上發佈的多款產品最終改為「雲」發佈，只能以線上的方式宣傳2020年的旗艦機型。在此之前，小米10發佈會也是最終被改為線上進行。為了避免現場過於冷清，工作人員還準備了提前錄好的掌聲。