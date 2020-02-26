【武漢肺炎】若東京奧運會取消安倍背鍋　日本經濟將受慘痛打擊

東京奧運若取消，對日本意味着什麼？毫無疑問，東京奧運會如果真的取消，對日本政治、經濟和社會士氣都會造成極大的打擊。

東京奧組委上週表示，沒有2020年奧運會的「B計劃」。圖為一名男子戴着面具為2020年東京奧運會和殘奧會的吉祥物拍照。（AP）

美聯社2月25日報道，國際奧委會委員迪克·龐德（Dick Pound）在接受採訪時透露，東京奧運會是否舉辦可以延後至五月下旬再做決定。如果夏季舉辦東京奧運會太危險的話，組織者更有可能將其取消，而不是推遲或換地方。

也就是說，現在還有三個月的時間來決定東京奧運會的命運。

龐德在美聯社的專訪中說：「在那段時間及其前後，人們將不得不問：『疫情是否受到足夠的控制，我們是否有信心去東京？』」

他表示，隨着比賽臨近，很多事情要着手準備。必須開始加強安保，注重食物、奧林匹克村和酒店的安全。媒體人士將在那裏建立他們的工作室。

有分析認為，奧運會如果取消，安倍要「背鍋」是一定的。

雖然自疫情爆發以來，安倍政權的應對措施備受詬病，但以日本政府的社會資源調用能力而言，安倍恐怕已經做了自己能做的。問題在於，日本政壇有很強烈的「人事思維」，即認為對於重大突發事件，必須有人站出來負責，而東京奧運會如果取消，無疑將屬於這種「大事」，首相不辭職實在說不過去。

此外，為了籌備此次東京奧運會，日本政府的投入規模已經達以萬億日圓計，旅遊、文化等配套設施的投入更是不計其數，這種背景下，如果奧運會真的取消，對日本經濟勢必造成沉重打擊。這些天來，受疫情影響，日經指數出現狂瀉，也反映了日本經濟界的這種悲觀預期。

東京奧運會若取消，對日本國民士氣的打擊也將是沉重的，在經歷「失去的三十年」後，不少日本人熱盼此次東京奧運會能帶來1964年東京奧運會般的影響，讓日本「國運再開」，如果奧運會真的取消，期望的落空會讓原本就十分「信命」的日本民眾情緒低落，整體士氣將與上世紀90年代中期十分類似。