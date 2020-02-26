李小加：疫情影響IPO發行及ETF通等市場結構改革

港交所（0388）行政總裁李小加在電話會議上指，疫情嚴峻，部分公司延遲上市計劃，對上半年新股發行肯定有很大的影響，但由於下半年才是新股上市的旺季，加上香港市場韌性很大，對整個新股發行的進程影響應不大，又指上市工作以電子通訊為多，不需人與人接觸。

港交所早前就疫情影響業績發布作指引，李小加指，有信心大多數公司已經做好準備如常發表業績，或只有個別公司在收集數據時會有困難，港交所會按指引處理，並願意提供協助。

今年互聯互通難有大變化

李小加指，推進互聯互通的工作也受到影響。他指，今年開局不順，想做很多的事情，特別是需要與領導和持份者來回討論的事情，現實上在上半年會比較困難，故今年未必能在互聯互通上有大變化。

他又重申，同股不同權、第二上市公司暫未納入滬深港通，只是時間問題，內地夥伴有他們的優先次序，港交所希望先有共識，但容許內地投資者投資回港上市的中國優秀企業，是件好事。

今年是不尋常一年

年初以來，港股交投明顯提升。李小加認為，反映了市場結構和波動性影響，又形容今年是「不尋常的一年」，包括疫情、經濟狀況、英國脫歐和美國大選等之下，預期今年是很波動的年份，但強調香港市場現時已是中外聯通的市場，「與過去有根本性不同」，已是全世界範圍聯通的市場。

他又指，面對疫情的挑戰，員工安全是港交所的最重要考慮，又提到疫情最大的問題是其不確定性，會持續多久，及對經濟的影響程度。

問到港交所近期管理層頻有變動，他指，管理層在十年間一直都在變，形容是「愈變愈好，愈變愈強」，將來也還會如此。