【武漩肺炎】全球貿易量出現十年來首次下降　疫情引致雪上加霜

《彭博》援引荷蘭中央計劃局世界貿易監測（CPB World Trade Monitor）數據稱，2019年全球貿易量較上年下降0.4%，為2010年以來首次。

《界面新聞》報道，受貿易摩擦以及製造業疲軟拖累，2019年全球貿易量出現十年來首次下降。

中美貿易摩擦是導致2019年全球貿易下降的一個重要因素。

中國海關總署數據顯示，以美元計，2019年中國進出口貨物貿易總額4.57萬億美元，按年下降1%。另據美國人口普查局數據，2019年美國進出口貨物貿易總額達4.14億美元，按年下降約1.7%。

美國PMI連續多個月處收縮區

製造業疲軟是全球貿易不振的另一個原因。美國供應管理協會（ISM）製造業採購經理人指數（PMI）2019年8月至12月連續位於景氣線以下，歐元區和日本表現更差，截至2020年1月，歐元區製造業已連續12個月不及景氣線，日本則連續9個月處於收縮區間。

中美第一階段經貿協議簽署後，全球貿易預期一度有所好轉。然而，好景不長，突發的新型冠狀病毒肺炎疫情再次給全球貿易蒙上陰影。

中國的疫情防控措施一定程度上波及全球供應鏈。

突如其來的肺炎疫情蔓延給一季度全球貿易蒙上陰影。（新華社）

蘋果公司2月17日發佈第一季度業績展望稱，受新冠疫情影響，公司在華工廠產能下降、銷量減少，預計一季度全球銷售額將難以達到預期。現代汽車、日產汽車的海外工廠也因為中國零件供應商未能恢復生產，面臨零部件短缺困境。

國際貨幣基金組織（IMF）近日發佈的最新預測顯示，在基準情景下，2020年中國經濟增速為5.6%，較1月的預測低0.4個百分點；全球經濟增速在3.2%左右，比1月的預測下降0.1個百分點。