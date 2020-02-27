印度產業界報告　列13具體領域措施　成印美兩國貿易驅動力

印度媒體稱，有報告表示，美國和中國之間的貿易緊張關係將被視為大力推動印美貿易關係的一個機遇，因為很多美國企業為了遷移自己的製造業供應鏈正在積極探索可替代中國的其他投資目的地。

《中國參考消息網》引述《印度斯坦時報》報道，這份報告是印度產業聯合會與美國-印度商務委員會聯合撰寫的。它列出了13個具體領域中的干預措施，這些措施如果得以實施，將通過把挑戰變成機遇為兩國間的貿易提供重要驅動力。

當地時間2月24日，特朗普（左）抵達印度艾哈邁達巴德，開始訪印之旅。（Reuters）

這些干預措施包括，美國對印度恢復普遍優惠制，將高端摩托車的進口税率降至0%，雙方就醫療設備的定價機制達成共識，修改印度的電子商務政策，美國取消對進口鋼、鋁產品徵收的高關税，推動加強合作以鞏固防務與航空航天領域的夥伴關係等等。

報道稱，25日發佈的這份題為《5000億美元路線圖》的報告評估了目前美印貿易中的各種趨勢，還列出了將商業紐帶置於更快增長軌道所需的政策改革措施。

該報告具體列出了13項有助於促進兩個經濟體之間的貿易的政策干預措施。報告內容還包含關於非傳統行業領域中「綠地」增長潛力的一些案例研究。此外，報告還描述了令雙邊貿易額達到5,000億美元這一目標的三種情形。

冀雙方貿易額增至5000億美元

印度產業聯合會會長錢德拉吉特·班納吉說：「雙方已經越來越重視強化印美經濟關係中的協同作用。這是顯而易見的，因為在過去20年間，印度與美國的雙向貿易一直以令人印象深刻的11.8%的複合年增長率增長。」

他還說：「然而，為了實現貿易額從2018年的1,420億美元增長到5,000億美元的共同目標，需要重新把注意力放到解決一些棘手問題上，以釋放兩國經濟關係的全部潛力。」

該報告具體描述了以下三種推動印美貿易額達到設想中的5,000億美元目標的可能情形：一種是「一瘸一拐」的情形。這種情形假設印美貿易關係惡化。相應地，在今後幾十年中，雙邊貿易額以3.9%的複合年增長率增長，到2052年才突破5,000億美元大關。

第二種是「吃力前進」的情形。在這種情形下，雙邊貿易關係和經濟增長的關鍵推動因素在很大程度上保持現狀，這樣到2035年可實現5,000億美元的目標。這意味着，在2019至2035年內，年增長率為7.9%。

還有一種是「振翅高飛」的情形。這種情形假設採取了積極的政策和管控措施，雙方的積極貿易接觸大幅增加，使雙邊貿易額年增長率達到11.8%，到2030年實現5,000億美元的目標。