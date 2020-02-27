比特幣暴跌　曾失守8600美元

由Wilshire Phoenix公司提交的比特幣ETF申請，遭到了美國證券交易委員會（SEC）的正式拒絕，理由是市場操縱問題仍在持續，而且缺乏監管共享協議，受此影響，加密貨幣市場再次遭遇血洗。

據中國區塊鏈（blockchain）資訊網站2月27日消息，qkl123.com數據顯示，比特幣價格一度跌破8,600美元，較26日下跌接近500美元，日跌幅則達到了7.2%，而前十大加密貨幣多數日跌幅超過10%，其中LTC跌幅達到16.4%，EOS跌幅達到14.08%。

比特幣一夜跌破8,600美元。（AFP）

根據幣coin提供的數據顯示，過去24小時合約市場全網總計爆倉8.79億美元，爆倉人數達到41,257人，其中最大單筆爆倉單發生在Bitmex，價值達到了924萬美元。而爆倉金額靠前的幣種當中，BTC爆倉5.43億美元，ETH 爆倉1.28億美元，BCH爆倉4,921萬美元，EOS爆倉3,622萬美元，BSV爆倉2,320萬美元。

對於這波行情，市場參與者的看法並不一致，例如adaptivefund比特幣分析師在2月25日市場暴跌前說，「我在等8,000美元至8,500美元的價位，7,500美元太過理想。有足夠的理由支撐這個結論，儘管有一些外部因素，例如市場對減半的期望過高。當然，市場還會有增長，比特幣註定要往上走，但這並不是烏托邦，這是市場。」

而比特幣估值模型S2F的創建者PlanB則在此前預測稱，近期比特幣價格不太可能會跌破8,200美元，而在今日，他又在twitter上寫道：「8,200美元的底部價仍然有效。如果跌破了這個位置，那將是前所未有的，以前從未發生過。注意這與s2f無關。」

截至發稿時，比特幣價格小幅反彈至8,675美元，較年初時的7200美元仍有大約20%的增長。