【新冠肺炎】美股3日累挫2000點　聯儲局降息呼聲再度高漲

受新冠疫情在韓國、日本、意大利、伊朗等國蔓延風險加大影響，全球金融市場出現劇烈震盪，其中美股三個交易日下跌2,000點的態勢更引發廣泛擔憂。

《騰訊網》報道，受此影響，市場對於美國聯儲局（FED）降息的呼聲越發高漲。芝加哥商品交易所的美聯儲觀察工具顯示，目前美聯儲在4月會議上降息的概率超過53%，6月份再次降息的概率為76.2%，9月中旬降息的概率更是高達90%。

「在疫情影響下，全球貨幣政策有極大概率從恢復中性再度轉為鴿派寬鬆。美聯儲在議息會議上也強調了將會對疫情影響進行評估，並不排除年內美聯儲受疫情影響進行貨幣寬鬆的可能性。目前看來，美聯儲政策陷入進退兩難的尷尬境地。」摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家章俊表示。

意大利等國家確診個案大增

2月24日以來，隨着日本、韓國、意大利等國新冠確診病例的快速增加，此前較為樂觀的全球市場投資者突然意識到此次疫情可能出現全球蔓延的風險，市場避險情緒快速上升，亞太以及歐美股市連續三個交易日持續走低。

2月27日亞太市場，日經225指數繼續下跌約2%，報21941.40點；韓國首爾綜合指數跌幅接近1%，報2060.69點；此外，新加坡與泰國的主要股指跌幅都在0.8%左右。

而隔夜美股依然延續跌勢。其中道瓊斯工業平均指數三個交易日累計下跌約2000點；標普500指數更是連續五個交易日走低，為2019年8月初以來首次。10年期美國國債收益率盤中一度跌至1.30％的歷史最低水平。

此次疫情爆發前，市場普遍預計在2020年一季度後，全球主要央行在全球經濟向好的背景下將暫停貨幣寬鬆的步伐，美聯儲、歐央行和日本央行都將全年維持基準利率不變，貨幣政策在邊際上有所收緊。