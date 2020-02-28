【新冠肺炎】全球經濟增速將明顯放緩　靠貨幣政策促增長

2020年以來，不確定事件頻發，全球經濟增長前景蒙上陰影，新冠肺炎疫情讓經濟陰影加速擴散。

美國銀行（Bank of America）稱，由於冠狀病毒和其他因素的不利影響，2020年全球經濟增長可能是自大蕭條以來最糟糕的。

美國銀行全球研究部表示，預計2020年全球GDP增速將放緩至2.8%，這將是自2009年經濟衰退和金融危機結束以來首個低於3%的數據。

新冠肺炎疫情在全球擴散，企業運營艱難，經濟增速必然下行。（新華社）

美國銀行經濟學家表示，最大的問題是冠狀病毒的爆發，此外貿易衝突、日本和南美洲某些地區的政治不確定性及經濟疲軟也是造成產出「嚴重溢出效應」的一部分。

牛津經濟研究院預計，2020年一季度全球GDP按年增速將放緩至1.9%，並將其對2020年全年的預測從2.5%下調至2.3%，低於2019年的2.6%。

此外，投行高盛（Goldman Sachs）表示，受冠狀病毒疫情影響，美國公司的盈利增長將在2020年停滯不前。高盛將2020年美國公司基本每股收益預估值從174美元下調至165美元，即在2020年0%增長，並將2021年的預估值從183美元下調至175美元。

業內專家稱，相較財政政策，貨幣政策仍是促進經濟發展的重要手段。美聯儲（Fed）表示，倘若事態出現重大變化，導致經濟前景需要重估，美聯儲會採取應對措施。日本央行稱，如果未來外部風險上升到足以影響日本經濟發展勢頭的程度，將採取額外的寬鬆政策以維護本國經濟發展。歐洲央行（ECB）也表示，將長期保持貨幣寬鬆的立場。