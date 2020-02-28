【持續更新】港股半日瀉670點　日股曾挫逾900點

歐美股市受到新型肺炎疫情影響，再出現大震盪，道指收市跌近千二點，創有史以來單日最大跌幅。亞股今日開市，同樣也波動。

【12:15】日股跌勢加劇至逾900點 曾失21000點

亞太區股市跌勢加劇，日經指數曾跌穿21000點，最新報21020點，跌928點或4.2%，南韓KOSPI指數最新報1992點，跌62點或3%，印度SENSEX指數跌991點，最新報38753點，新西蘭股市最新報11214點，跌222點或2%，台灣加權指數最新報11292點，跌141點或1.2%，澳洲普通股指數最新報6517點，跌219點或3.3%。

【12:08】港股半日瀉670點

港股再次成為投資者提款機，其中科投股更成為沽貨對象，阿里巴巴（9988）曾失守200元，恒指則曾大跌783點，跌穿26000點。

恒指中午收市報26108點，跌670點；國企指數中午收市報10302點，跌291點，成交額為816.4億元。

阿里半日收市報元，跌%，騰訊控股（0700）跌3.2%，中午收市報386.6元，美團點評（3690）跌穿100元，中午收市報99.35元，跌3.8%。

金融股亦捱沽，滙豐控股（0005）曾低見53元，中午收市報53.15元，跌2.3%，友邦保險（1299）跌2.3%，中午收市報76.35元，香港交易所（0388）中午收市報252.2元，跌3.3%。

至於昨日宣布私有化的會德豐（0020），連同旗下九倉（0004）及九置（1997）均下挫。截至中午收市，會德豐大瀉9%，報60.05元，成交額4.41億元；九倉挫18.3%，報16.1元，成交額3.12億元；九置﹙1997﹚挫6.63%，報35.2元，成交額4.04億元。

【11:43】上證半日跌3.4% 失守2900點

內地股市下挫，上證指數中午收市報2890點，跌100點或3.4%，深成指數最新報11021點，跌512點或4.4%，滬深300指數最新報3944點，跌140點或3.4%，創業板指數最新報2086點，跌110點或5%。

【11:35】港股曾失守26000點

恒指跌幅進一步擴大，跌近800點，一度失守26000點，低見25995點。跌幅近3%。最新報26081點，跌697點或2.6%。

【10:49】港股維持逾600點跌幅

港股維持逾600點跌幅，恒指最新報26137點，跌640點；國指最新報10314點，跌278點。

科技股表現疲弱，阿里巴巴（9988）跌2.2%，最新報200.6元，騰訊控股（0700）失守390元，最新報387元，跌3.1%，美團點評（3690）險守100元大關，最新報100.1元，跌3.1%。

重磅股滙豐控股（0005）曾低見53.05元，最新報53.25元，跌2.1%。

【10:13】每百日圓兌港元報7.1268 日股挫逾700點

武漢肺炎疫情持續在全球多國或地區擴散，觸發投資者避險情緒，投資者將資金轉泊入日圓。日圓兌美元曾高見109.34，最新報109.42。

日圓上揚不利日股表現，最新報21229點，跌714點或3.3%。

每百日圓兌港元最新報7.1268。

金價則未見有太大變化，紐約期金每盎司最新報1,643.2美元，升0.04%；現貨金最新報1,642.07美元，跌0.2%。

至於早前處於弱勢的韓圜，今早回升，兌美元最新報1,215.21。

【09:33】A股下挫 深成指數挫近3%

內地股市早段下挫，上證指數最新報2931點，跌60點或2%，深成指數最新報11211點，跌327點或2.9%，滬深300指數最新報3999點，跌85點或2.1%，創業板指數最新報2125點，跌70點或3.2%。

【09:28】港股低開529點

美股連跌第6日，亞太區股市亦受波及早段紛紛向下，港股低開529點，恒生指數最新報26249點，國企指數低開220點，最新報10372點。

【08:58】日股跌勢加劇

日經225指數跌幅加劇，現挫2.72%或596點，報21352點；韓國KOSPI指數挫1.81%，報2017點；澳大利亞ASX200指數挫3.3%，報6448點。

【08:22】韓國KOSPI指數下跌1.9%

日經225指數現跌1.96%或430點，報21518點；韓國KOSPI指數盤初下跌1.91%或39點，報2015點。澳大利亞ASX200指數也下挫，早間一度跌逾3%。

道指點數跌幅 史上最勁

隔晚美股集體收跌，道指收市挫1190點或4.42%，報25766點，單日點數跌幅為歷來最大，本周已累計狂跌3200點。另外，納指及標指分別挫4.42%及4.61%。