【持續更新】港股挫逾600點　ATM三股成提款機

歐美股市受到新型肺炎疫情影響，再出現大震盪，道指收市跌近千二點，創有史以來單日最大跌幅。亞股今日開市，同樣也波動。

【10:49】港股維持逾600點跌幅

港股維持逾600點跌幅，恒指最新報26137點，跌640點；國指最新報10314點，跌278點。

科技股表現疲弱，阿里巴巴（9988）跌2.2%，最新報200.6元，騰訊控股（0700）失守390元，最新報387元，跌3.1%，美團點評（3690）險守100元大關，最新報100.1元，跌3.1%。

重磅股滙豐控股（0005）曾低見53.05元，最新報53.25元，跌2.1%。

【10:13】每百日圓兌港元報7.1268 日股挫逾700點

武漢肺炎疫情持續在全球多國或地區擴散，觸發投資者避險情緒，投資者將資金轉泊入日圓。日圓兌美元曾高見109.34，最新報109.42。

日圓上揚不利日股表現，最新報21229點，跌714點或3.3%。

每百日圓兌港元最新報7.1268。

金價則未見有太大變化，紐約期金每盎司最新報1,643.2美元，升0.04%；現貨金最新報1,642.07美元，跌0.2%。

至於早前處於弱勢的韓圜，今早回升，兌美元最新報1,215.21。

【09:33】A股下挫 深成指數挫近3%

內地股市早段下挫，上證指數最新報2931點，跌60點或2%，深成指數最新報11211點，跌327點或2.9%，滬深300指數最新報3999點，跌85點或2.1%，創業板指數最新報2125點，跌70點或3.2%。

【09:28】港股低開529點

美股連跌第6日，亞太區股市亦受波及早段紛紛向下，港股低開529點，恒生指數最新報26249點，國企指數低開220點，最新報10372點。

【08:58】日股跌勢加劇

日經225指數跌幅加劇，現挫2.72%或596點，報21352點；韓國KOSPI指數挫1.81%，報2017點；澳大利亞ASX200指數挫3.3%，報6448點。

【08:22】韓國KOSPI指數下跌1.9%

日經225指數現跌1.96%或430點，報21518點；韓國KOSPI指數盤初下跌1.91%或39點，報2015點。澳大利亞ASX200指數也下挫，早間一度跌逾3%。

道指點數跌幅 史上最勁

隔晚美股集體收跌，道指收市挫1190點或4.42%，報25766點，單日點數跌幅為歷來最大，本周已累計狂跌3200點。另外，納指及標指分別挫4.42%及4.61%。