美股4連跌　累積蒸發33萬億元人民幣財富

美股三大指數在周四均暴跌逾4%，道瓊斯指數再度暴跌1,191點，最近4個交易日道指暴跌11.13%，跌去3226點，4個交易日美股市值蒸發33萬億人民幣。

從2月24日到2月27日，屢創新高的美股急劇下挫，斷崖式暴跌，道瓊斯指數4天暴跌11.13%，指數跌去3226點，27日一舉跌破26000點大關。

4個交易日美股損失慘重，市值蒸發4.7萬億元（美元‧下同）。2月27日美股總市值為41.89萬億元，而在4個交易日前的2月21日，美股總市值為46.58萬億元。

高盛曾稱，美股暴跌才剛剛開始，分析師也表示，美股牛市已經結束。（Reuters）

儘管美國總統特朗普（Donald Trump）稱新冠肺炎疫情在美國爆發的風險非常低，但投資者似乎對他的言論並不買賬。從創歷史新高到跌入回調區間，標普500指數僅用了6個交易日。德意志銀行的數據顯示，這是標普500指數下跌最快的一次。

高盛預計，由於新冠病毒疫情的影響，2020年美國企業的收益增長將停滯不前。

高盛將該公司2020年的收益預期從每股174美元下調至165元，這意味着2020年的收益增幅為0%。

高盛首席美國股票策略師David Kostin，於27日在一份客戶報告中表示，「2020年，美國企業的收益將不會增長。我們已經更新了盈利的模型，將新冠病毒蔓延的可能性納入考慮。」