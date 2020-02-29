【新冠肺炎】美股全週跌逾10%　創2008年以來最大跌幅

受新冠肺炎疫情在全球範圍內迅速擴散影響，美國延續了此前數個交易日的下跌勢頭，儘管美股三大指數在臨近收盤時均出現了反彈，但整週計，均出現逾10%的跌幅，是自2008金融危機爆發以來美股最大的單週跌幅。

新冠肺炎疫情導致美國股市一週內回吐了今年以來的所有升幅。（路透社）

標普500指數報2,954.08點，較上一交易日下跌0.83%，納斯達克指數報8,567.37點，較上一交易日微漲0.01 %，道瓊斯指數報25,409.36點，較上一交易日下跌1.39%。

美聯社當天在報道美股走勢時曾指出，受新冠肺炎疫情在全球範圍內迅速擴散影響，以標普500指數為代表的美國股市本週步入了自2008年10月以來最為糟糕的一週，而該指數最近一次大跌則發生在2018年底，當時正值中美兩國貿易戰出現升級迹象。

板塊方面，金融與醫療保健板塊是28日下跌最為嚴重的板塊，而此前表現一直不好的能源板塊當天則出現了微漲。

10年期美國國債的收益率從此前一天的1.30%下降至1.16%，此舉或反映出當天市場投資人對經濟前景更為悲觀，因此他們選擇一些風險較低的投資避險。

美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）當天在接受福克斯電視台採訪時表示，新冠肺炎病毒已經被美國「幾乎封閉式的」隔離，因此其風險較低，投資者應對美國經濟前景保持樂觀，而對他本人來說，「美股目前價格似乎相當便宜」。

美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）同天表示，美國經濟目前仍保持強勢，不過新冠肺炎疫情已開始對經濟活動構成「不斷變化的」風險，美聯儲屆時或將採取適當措施以支持經濟運行。

對此美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）指出，鮑威爾的相關評論是在當天下午14時30分左右發表的，此舉有效遏制了之前出現的拋售活動並且推動了美股後來出現的反彈。

另一方面，世衛組織（WHO）總幹事譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）28日當天將新冠肺炎疫情全球風險級別由此前的「高」上調至「非常高，此外他還警告全球新冠肺炎病例和受疫情影響國家的數量未來可能將持續增加，對此他感到擔憂。

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）28日則表示，美國政府將行使特殊權力以提高口罩、手套以及防化服等醫療設備的產量，他表示這是美國白宮為阻止新冠肺炎疫情在美國爆發而作出的努力。

中國股市28日當天同樣出現了暴跌，截至收盤時滬指跌3.71%，報2,880.3點，深成指跌4.8%，報10,980.77點；創業板指跌5.7%，報2,071.57點；兩市成交額連續8個交易日破萬億，近300股跌停。