美股暴跌　疫情以外還有多個原因　高盛花旗警告勿撈底

新型冠狀病毒肺炎於全球擴散，令美股連跌多天，全週計，累挫逾12%，創金融海嘯以來最大跌幅。面對美股大跌，聯儲局主席鮑威爾暗示或會考慮減息，也有傳美國政府考慮減稅，緩和對新冠肺炎疫情對經濟造成的衝擊。

美股大跌 有多個原因

不過這些措施即使真的出台，能否救得了美股還有待觀察。美股這輪大跌，除了受疫情影響外，還有多個成因。首先，美股於本周大跌前，一直被批評估值過高，標指的交易價格是平均盈利預期(經加權計算)的18.9倍，較前一年的16.2倍大幅增加。高處不勝寒，一旦前景突然轉差，投資者風險胃納下降，泡沫自然爆破。

此外，除了疫情為全球供應鏈、貿易和旅遊業帶來的不明朗外，美國本土經濟也要面對總統大選帶來的風險。目前左翼參議員桑德斯（Bernie Sanders）於民主黨初選形勢領先，他長期持社會主義立場，令華爾街擔心一旦桑德斯當選，或為投資市場帶來衝擊。

美國經濟基本面也欠穩，GDP增長不高的同時，美國長債債息創歷史新低，美國30年期債息周一低見1.815厘，美國10年期債息周四也低見1.2408厘，反映市場憂慮美國和全球經濟或步入衰退。

高盛建議投資者可轉投防守力較強的股票。(路透社)

高盛：應改買抗跌股

對於美股的前景，華爾街大行普遍看淡。花旗環球宏觀策略師Jeremy Hale和團隊指現階段不宜撈底，認為近日的經濟數據恐不能全面反映最新疫情影響，企業盈利增長預測仍有下跌空間。

高盛首席美股策略師David Kostin和團隊也稱現時不宜撈底，認為美股還有下跌空間，標普500指數短期內可跌至2900點，料標指企業全年每股盈利預測會由174美元降至165美元。

高盛指，該估算基於的假設是疫症影響較短暫，若最壞情況，料標指企業今年盈利跌13%，建議投資者轉投抗跌力較強的股票，上調了房產股和公用股的評級，工業股和金融股的評級則有所下降。