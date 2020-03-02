金管局總裁余偉文：疫情對各行各業打擊廣　金融體系維持穩定

金管局總裁余偉文出席立法會財經事務委員會會議時表示，新冠肺炎疫情對本港各行各業的打擊層面十分廣泛，包括零售和旅遊等，預計本港失業率將會繼續向上，中小企的影響將更大，目前已與銀行業採取不少措施應對。

他指，雖然面對挑戰，但金融體系保持穩定，聯繫匯率制度運作正常，港匯至11月至今亦稍為轉強，未見太受疫情影響。他相信，內地生產停頓，部分依賴內地的國家會較受影響，例如越南，預計隨著疫情擴散，國際貨幣基金組織或會繼續再下調今年全球增長預測。

疫情對樓市影響需再觀察

余偉文指，樓價去年上半年上升，但下半年因社會事件而稍有下跌，成交亦回落，自去年11月起樓價反覆，但幅度不大，2月交投淡靜，但近兩星期睇樓及成交量回升。他說，仍要再觀察樓價走勢，才知道疫情對樓市的影響。

他說，本港金融體系仍然穩定，貨幣市場運作有序，港元匯率及拆息保持平穩，銀行體系運作正常，有足夠抗震能力。他說，會密切監察疫情對經濟及金融體系的影響，金管局及按揭證券公司已採取不同紓緩措施。

副總裁阮國恒指出，去年底本港資產質素保持平穩，年初至今大家較緊張有關情況，因疫情對經濟影響打擊面闊，但銀行提供數據反映資產質素仍然平穩，未有監管關注，強調金管局會密切關注情況。

百分百擔保特惠貸款對企業屬及時雨

財政預算案公布，在中小企融資擔保計劃下，推出由政府作100%擔保的特惠低息貸款，貸款上限200萬元。余偉文認為，雖然金額規模不大，但對企業而言是及時雨，目前政府正準備相關計劃，希望撥款通過後可以在1個月內，甚至更短時間內推出，或可加快批核。

他說，目前企業亦可申請融資擔保計劃下的9成或8成信貸擔保產品，申請數量亦不少，會研究在審批過程和準則能否以更包容的方式照顧中小企需要。

他又指，雖然歐洲已實施負利率，但對促進經濟的成效仍未清晰，本港利率政策仍要視乎美國貨幣政策轉變，但他相信香港實施負利率的機會不大，強調要有成效的政策才會實施。阮國恒表示，香港並非實施準備金制，因此沒有降準做法，而兩個月前金管局將逆周期資本緩衝將原先定於2.5%，減低50基點以釋放資金，未來會繼續監察情況，有需要會再推適當措施。