滬深股市全線反彈揚逾3%　基建股當炒

中信證券認為，3月市場將進入四期疊加的環境，市場依然處於「小康牛」的途中，預計3月將進入平和期，是全年絕佳的配置時機。

《第一財經》報道，受外圍市場及深度下跌之後的反彈需求，以及中國政府相繼發佈大規模投資方案影響，A股市場3月2日雙雙高開高走，水泥、建築、建材板塊掀起漲停潮。

兩市成交額連續第9日破萬億元人民幣。上證指數收市報2970點，升90點或3.2%，深成指數收市報11381點，升400點或3.7%，滬深300指數收市報4069點，跌129點或3.3%，創業板指數收市報2135點，跌63點或3.1%。

滬深兩市成交總額為10,293億元（人民幣‧下同），較前一交易日的11,295億元減少1,002億元。其中，滬市成交3,972億元，比上一交易日4,327億元減少355億元，深市成交6,321億元。

盤面上，板塊全線飄紅，大基建板塊爆發，水泥、建築、建材多股漲停；5G、券商、通信等板塊強勢領漲。

北向資金全天單邊淨流入41.52億元，終結連續6日淨流出；其中滬股通流入26.5億元。深股通淨流入15.03億元。

海外市場跌勢減緩之後，A股也迎來反彈的窗口期。（新華社）

中信證券認為，全球資本市場已出現較為充分的調整，美股巨震不會進一步誘發全球系統性風險。其次是國內經濟進入快速恢復期，政策層加碼，復工/復產開始加速爬坡，預計4月基本接近正常水平。對A股市場而言，科技股將進入業績和估值的校準期，個股將走向分化，優質科技白馬將最終勝出。對投資者而言，A股市場將進入平和期，不會出現春節後快速「V型」反轉的態勢，是逐步配置A股的良機。

國泰君安認為，總體市場在連續下跌之後出現反彈，由於海外疫情衝擊所帶來的負面影響較為有限，A股市場將回歸自身基本面運行軌道。央企復工率超九成，短期市場預計將會繼續關注績優白馬股。市場未來將逐漸從普漲格局進行轉變，臨近年報披露，未來市場風格將會更加註重業績。