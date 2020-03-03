【新冠肺炎】疫情恐慌資金湧債市　10年期美債收益率見紀錄新低

隨着武漢肺炎疫情席捲全球，投資者紛紛逃離股市，湧入債券市場，從而推動美債收益率下降至歷史低點。

10年期美債收益率隔夜（3月2日）一度觸及1.036厘的紀錄低位，之後有所反彈。2年期美債收益率跌至0.71厘，有可能突破此前在2016年11月份觸及的低點。30年期美債收益率報1.623厘，為歷史新低。

投資者押注於美聯儲（Fed）現在將會採取積極行動，以應對由於新冠病毒爆發而即將到來的經濟減速。芝加哥商品交易所集團（CME Group）的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨市場交易商目前的預測是，美聯儲將在3月會議宣布減息50個基點。

分析認為，在疫情持續期間，美股上漲行情不會持續。（新華社）

高盛預測稱，美聯儲2020年總共將把基準利率下調100個基點。美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）在2月28日發表聲明稱，新冠病毒「構成了不斷演變的風險」，並表示該行官員將會「使用我們的政策工具，採取適當的行動來支持經濟」。

在央行暗示放水刺激下，美股周一（3月2日）收高，主要股指尾盤強勁拉昇。道指飆升近1,300點，錄得史上最大單日上漲點數，並創2009年以來最大日漲幅。但摩根大通策略師警告稱，冠狀病毒的擔憂將打壓投資者的信心，並在更長一段時間內打壓股市，從而推遲強勁而迅速的反彈。

摩根大通策略師表示：「預計市場短線基於政策預期會出現反彈。不過該病毒可能繼續傳播，並且活動範圍或進一步擴大，這表明市場將難以持續反彈，投資者可能會逢高拋售。」

分析稱，目前全球新冠肺炎疫情防控正處於「關鍵性」時刻，不忽略風險，同時保持謹慎樂觀的態度，對決策者和投資者都是必要的一課。