【持續更新】G7聲明或不提及政策措施　港股午後升幅收窄

受新型冠狀病毒疫情拖累，美股上周累計暴瀉3,600點後，市場開始轉為憧憬各國央行減息。道指周一大升逾1,300點，略為「穩住軍心」，反映投資者恐慌情緒的VIX指數，大跌近17%。亞股今日﹙3日﹚開市造好，《香港01》全日留意股滙變動。

【14:09】傳G7財長及央行會議聲明不會提及政策措施

G7財長及央行行長會在香港時間今晚8時舉行電話會議，以商討疫情，惟有消息是次會議聲明不會提財政及貨幣政策措施，促使港股升幅收窄。

恒指最新報26339點，升48點；國指最新報10504點，升19點。

美股指數期貨向下，迷係道瓊斯指數期貨最新報26431點，跌37點；迷你標準普爾指數期貨最新報3058點，跌6點，迷你納斯達克指數期貨最新報8768點，跌23點。

投資者將資金泊入具避險功能的日圓，美元兌日圓再次失守108，最新報107.71。

【12:04】港股彈唔起 半日升204點

美股隔晚勁升近1,300點，可是港股表現明顯有所不及，半日僅升204點，中午收市報26495點，國指中午收市報10575點，升90點，成交額為612.06億元。

科技股今早表現理想，騰訊控股（0700）升2.2%，中午收市報398元，阿里巴巴（9988）升0.7%，中午收市報206元，美團點評（3690）重上100元，中午收市報100.3元，升1%，小米集團（1810）升1.1%，中午收市報13.08元。

醫藥股亦上揚，中國生物製藥（1177）升4.4%，中午收市報11.86元，石藥集團（1093）升3.6%，中午收市報18.52元，綠葉製藥（2186）升2.3%，中午收市報4.89元，金斯瑞生物科技（1548）升1.6%，中午收市報16.62元。

手機設備股方面，舜宇光學（2382）升2.7%，中午收市報130.8元，瑞聲科技（2018）升0.8%，中午收市報52.4元，通達集團（0698）升2.6%，中午收市報0.79元。

金融股方面，滙豐控股（0005）無升跌，半日收市報52.8元，渣打集團（2888）中午收市報56.55元，跌1.8%。

【11:44】澳洲央行息25個基點 澳元曾高見0.6566

澳洲聯儲降息25個基點至0.5厘。澳洲聯儲表示，新冠肺炎疫情帶來的不確定性可能影響就業與通貨膨脹目標。澳洲央行減息後，澳元兌美元反彈，曾高見0.6566，最新報0.6561。

【11:11】滙控逆市下跌

美國減息預期升溫，港股今日升近200點，惟滙豐控股﹙0005﹚逆市無反彈，現報52.7元，挫0.2%。現價息率已升至7.56厘。

【09:40】避險貨幣續獲追捧 日圓兌美元企穩108

投資者仍以避險為主，作為避險資產的日圓續獲追捧，兌美元最新報108.15，歐元兌美元最新報1.1129，跌0.04%，英鎊兌美元升0.07%，最新報1.2763，美元兌加元最新報1.3339，升0.08%，美元兌瑞士法郎跌0.03%，最新報0.959。

【09:35】內地股市上揚 上證重上3000點

內地股市今早亦上揚，上證指數重上3000點，最新報3009點，升38點或1.3%，深成指數最新報11613點，升231點或2%，滬深300指數最新報4132點，升62點或1.5%，創業板指數最新報2194點，升59點或2.8%。

【09:27】港股高開127點

市場押注全球央行聯手救市，隔晚美股氣氛顯著好轉，道指最終以緊貼全日高位收市，急飆近1300點，創單日上升點數紀錄。

恒指開報26419點，升127點；國指開報10527點，升42點。騰訊（0700）升0.9%；滙豐（0005）升0.4%；港交所（0388）升1.3%；友邦（1299）持平；中移動（0941）跌0.9%；建行（0939）低開0.5%。

【09:07】現貨金挫近3%

避險情緒降溫，金價回落至每盎司1,600美元樓下。現貨金最新報1,597美元，跌2.89%。

【08:46】美元下跌

市場對聯儲局月中議息會議減息預期升溫，美元偏軟，美元指數跌至6星期低位，最新報97.51，跌幅0.63%。

【08:39】日股早段上揚

日經225指數早段隨美股反彈上升，現升247點或1.16%，報21591點；韓國KOSPI指數現升42點或2.13%，報2045點。

美國總統特朗普再次敦促聯邦儲備局減息。﹙資料圖片﹚

特朗普再促美聯儲減息

美國總統特朗普在社交媒體貼文，再次敦促聯邦儲備局減息。在減息「呼聲」下，美股大力反彈，道指收報26703點，升1293點或5.09%；標普500指數報3090點，反覆升136點或4.6%；納指報8952點，升384.80點或4.49%。

特朗普在貼文中稱，美國利息應該是全球最低，但實況並非如此，令美國陷於競爭劣勢。特朗普再次批評聯儲局及該局主席鮑威爾行動緩慢，德國以至其他央行已向經濟「揼水」，其他央行已經更加進取了。