【新冠肺炎】疫情風險超預期　姆努欽和鮑威爾牽頭G7開會共商對策

美國財政部發言人表示，七國集團（G7）財長和央行行長將於3月3日舉行電話會議，討論應對疫情及其經濟影響的措施。此次電話會議將由美國財政部長姆努欽(Steven Mnuchin)和美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）主持。

《路透》援引消息人士稱，此次電話會議定於美國東部時間早上7時舉行，距美股開盤還有2個半小時。

在的電話會議後，姆努欽還將就特朗普政府2021年擬議預算在美國眾議院作證。特朗普政府已要求國會額外撥款25億美元用於抗擊疫情。

法財長稱衝擊較預期嚴重

法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）表示，七國集團成員國將採取「協調行動」，以限制疫情爆發對經濟增長的影響，財長們將在本周通過電話討論如何採取最佳行動。

勒梅爾表示，新冠疫情對法國經濟增長的衝擊，將比他之前預估的 「遠遠更為嚴重」，他先前預估疫情將導致2020年經濟成長率減少0.1個百分點。他重申，法國酒店、餐廳、空運與活動行業受創最為嚴重。

德國財政部長肖爾茨（Olaf Scholz）稱，德國與法國正在密切監視疫情的傳播，並「將在必要時採取果斷行動。」

當日，經合組織發出了警告：如果新冠病毒持續時間較長，蔓延範圍較廣，將嚴重打擊全球增長預期，在這種情形下2020年全球經濟增長或下滑至1.5%。