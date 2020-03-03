標普警告﹕港鐵乘客量跌　信貸評級或被下降

本港武漢肺炎確診個案已達百宗，疫情已影響市民出行，加上去年下半年爆發針對反「逃犯條例」修訂的社會運動，對社會發展及經濟運轉帶來相當影響。投資評級機構標準普爾指出，上述兩項因素將導致港鐵公司（0066）乘客量下降，對公司的「AA」信用評級帶來威脅。

標普指出隨著訪港旅客減少及零售低迷，預料港鐵的營運資金與債券比率，由2019年的30%至32%，降至今年的15%至20%，觸及該投資評級機構下調降級的條件，至明年時比率回升至20%。

該行又預期今年港鐵本地客運量將會減少10%至15%，其中機場快線客運量更低；又指出從1月份乘客量按年跌20%，已反映了部份疫情的影響。受乘客量減少影響，預料今年港鐵來自香港的收入跌10%，惟疫情一旦受控，旅客數量將回升。

料今年資本開支約150億元

該行又預期，受到零售業疲弱等因素影響，港分來自車站商業及物業管理收按年跌20至30%；又預期港鐵會維持現有資本支出，主要用於物業租賃業務，以獲取資金來支持鐵路維護及升級。該行預料今年港鐵資本開支為140至150億元，當中50至60億元用於投資物業。

該行指出沙中線事件或影響政府對港鐵的支付，為政府仍是港鐵大股東，所以仍予港鐵與政府相等的信貸評級。