【新冠肺炎】標普點名景瑞、億達中國 、泛海或將面臨流動性壓力

武漢肺炎疫情肆虐內地，影響內地物業銷售。評級機構標普全球假設疫情於3月觸頂，隨後房地產銷售逐步恢復，此情形下2020年住宅銷售將下降5%至10%。原因是內地多地售樓處依舊關閉及人流大減。春節過後，數周住宅銷量持續低迷。同時，受工地停工影響，項目交付進度及房企營收確認可能滯後。因此，行業槓桿水平與盈利能力有可能被拖累。

標普表示密切關注四點，當中包括，2019年全年業績，以決定開發商針對疫情衝擊的緩衝是否充分，期債券的再融資情況；月度合同銷售數據，作為復蘇信號或衡量影響程度的領先指標；最後政策制訂者的應對舉措，因政策存在放鬆空間，如政策寬鬆，復蘇步伐可能加快。

標普：景瑞、億達中國 、泛海或將面臨流動性壓力

報告入面點名提到景瑞控股（1862） 、億達中國（3639）及泛海控股（深圳﹕000046）在接下來幾個月內或將面臨流動性壓力。原因是景瑞控股、億達中國及泛海控股在4月內均有債券到期，當中景瑞的境外現金餘額不足以償付到期的4億美元債券，億達則已發布置換要約3月13日一旦未能完成，等同於違約，泛海流動性狀況主要取決於資產出售，受銷售現金回款的影響較小。

但又提到大部分開發商將能夠渡過流動性緊張時期，主要由於其在銷售額下降的情況下，可靈活地控制支出，而年初至今開發商大量發行境外債券，亦增強其流動性，能承受疫情的一次性打擊。

春節過後數周住宅銷量持續低迷（新華社）

標普：假設疫情3月或４月觸頂 銷售均下降15%或20%

另外，標普又作兩項壓力測試，在未計及政策放寬及內房或採取額外措施下，假設疫情分別於3月觸頂及４月觸頂後，房地產公司的銷售預測情況。

首先，標普假設疫情於3月觸頂，售樓處將局部重新開放，並做出相應運營調整，銷售將逐步恢復至5月。在6月左右銷售將完全恢復正常，隨後溫和反彈至年底，此情況發生機率較高，並將導致房地產公司的銷售比該行原本的2020年合同銷售預測下降15%。

然後，假若疫情於4月才觸頂，即7月月度銷售才開始完全恢復正常。總體反彈推遲至四季度。在此情況下，該行認為屬於更嚴峻的情景，並可與2008年全球金融危機期間中國房地產市場的嚴重下滑相比。並將導致房地產公司的銷售較該行原預期2020年合同銷售預測下降20%。

標普認為，在基本假設情景和更嚴峻情景下，分別有24%和32% 的評級與展望可能面臨下調壓力。