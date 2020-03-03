產油國積極減產　2月OPEC原油產量降至逾10年低位

《路透》調查發現，石油輸出國組織（OPEC）2月石油產量降至逾10年來最低，利比亞因港口和油田遭到封鎖而供應崩跌，沙特和其他海灣成員國的減產量超過新減產協議的要求。

根據調查，有13個成員國的OPEC2月石油產量合共每日生產2,784萬桶，較1月數據每日減少51萬桶。

儘管供應下滑，油價跌至每桶不到50美元，因擔心新冠病毒疫情將削減石油需求。OPEC及其盟友本週將開會討論進一步的對策來支撐油市。

OPEC、俄羅斯和其他產油國盟友即所謂的OPEC+，同意從2020年1月1日起擴大每日減產50萬桶。OPEC每日減產份額約為117萬桶，由10個成員國分擔，伊朗、利比亞和委內瑞拉不參與。

由於沙特及其海灣盟友的減產幅度高於要求的規模，因此10個受減產協議約束的OPEC成員國2月輕鬆超過承諾的減產規模。

路透調查結果顯示，OPEC其他成員國的產量沒有大幅下降。消息人士稱，沙特阿拉伯主動將產量維持在低於限額的水平，科威特與阿聯酋的減產力度也較大。（新華社）

不過，伊拉克和尼日利亞產量增加，這意味着2月OPEC的減產執行率從1月的133%降至128%。伊拉克和尼日利亞在履行先前的減產承諾方面一直落後。

據路透調查的記錄，2月OPEC原油產量至少是2009年以來最低水準。該年由於受金融危機影響，OPEC執行了有史以來最大的減產。