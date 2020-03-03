中國疫情控制愈加顯效　市場對全球經濟刺激政策心懷憧憬

中國股市今日高收，與當地新增新型冠狀病毒確診病例減少，在此同時對於全球做出政策回應以緩解疫情對經濟衝擊的憧憬也扶助信心。

滬綜指收升0.74%報2,992.90點。滬深300指數收升0.53%。兩大股指在3月2日都跳漲超過3%。

中國國家衛生健康委員會3日公告，3月2日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例125例，新增死亡病例31例（湖北31例），新增疑似病例129例。當日新增病例僅高於1月20日的77例，為衛健委公布全國數據以來的次低。

與此同時，路透社報道稱，全球三家主要央行貌似即將採取行動，以抑制新冠病毒疫情快速蔓延的經濟打擊，歐洲央行及日本央行總裁雙雙發佈緊急聲明，呼應美國聯邦儲備委員會(美聯儲/FED)主席鮑威爾上週五的表態。

疫情全球擴散，日本以及歐美等國紛紛表態將出台相應財政和貨幣措施應對疫情對經濟的影響。（新華社）

渤海證券在一份報告中指出，全球流動性狀況寬鬆可能會對中國產生溢出效應，而北京的緩解病毒疫情影響的政策也可能保持在較高水平，因為中國生產活動仍未完全恢復。

2日公布的數據顯示，疫情影響2月中國製造業活動降至有記錄來最低，儘管預計3月情況會有所改善。

美國財政部發言人Rebecca Miller 2日表示，七國集團(G7)財長和央行總裁將在3日舉行電話會議，商討處理新冠病毒疫情擴大及其經濟衝擊的對策。