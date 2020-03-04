中國國務院：針對性加大六穩工作　提高地方財政留用比例

中國國務院總理李克強周二（3日）主持召開國務院常務會議，部署完善「六穩」工作協調機制，有效應對疫情影響促進經濟社會平穩運行；確定支持交通運輸、快遞等物流業紓解困難加快恢復發展的措施；決定加大對地方財政支持，提高保基本民生保工資保運轉能力。

會議指出，必須更有針對性加大穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期工作力度，更有效應對疫情對經濟運行的影響。要充分發揮宏觀政策、外貿外資、金融穩定協調機制作用，及時出台有力有效的應對措施，增強內生動力，努力保持全年經濟運行在合理區間。

會議指出，推動交通運輸、快遞等物流業加快復工復產，實現穩定發展，既能為疫情防控提供有力支撐，又能暢通經濟循環，滿足民生需要。為此，一要分區分級精準有序引導相關企業復工，取消不合理復工審批。

中國各大企業正在快速復工。（ 新華社）

二要階段性加大減税降費力度。3月1日至6月30日，免收進出口貨物港口建設費，將貨物港務費、港口設施保安費等政府定價收費標準降低20%，取消非油輪貨船強制應急響應服務及收費。6月底前，減半收取鐵路保價、集裝箱延期使用、貨車滯留等費用。降低部分政府管理的機場服務保障環節收費。對疫情防控期間執行應急運輸任務的交通運輸、物流企業，屬於政府購買公共服務的，各級財政要給予補償。

三要鼓勵保險公司通過延長保險期限、續保費用抵扣等方式，適當減免疫情期間停運的營運車輛、船舶、飛機保險費用。

會議確定，一是階段性提高地方財政留用比例。3月1日至6月底，在已核定的各省份當年留用比例基礎上統一提高5個百分點，新增留用約1,100億元人民幣資金，全部留給縣級使用。二是加快下達轉移支付資金，指導各地優先用於疫情防控和「三保」支出按時足額支付。有缺口的地區一律要調減其他項目支出。三是進一步壓減一般性支出，除疫情防控需要外，嚴控新的增支政策。