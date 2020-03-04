【遠程辦公】金山旗下文檔用戶大增　惟不會帶來廣告或訂閱收入

金山軟件（3888）公布，其於科創板上市的附屬北京金山辦公軟件（上海：688111），受各企業短期內遠程辦公需求增長影響，旗下在線文檔協作產品金山文檔用戶數有較大增長，截至3月2日，月度活躍用戶數達到2.39億。

金山文檔是專注多人協作的在線文檔產品，用戶可通過網絡在線直接登錄、即時通訊小程序等其他場景使用，進行文檔在線編輯及協作。

不過，公司指，金山文檔及相關功能目前主要面向個人用戶免費提供，產品沒有互聯網廣告推廣功能，不會帶來辦公服務訂閱收入及互聯網廣告推廣收入，該業務對北京辦公軟件經營業績不產生直接影響，金山文檔月活躍用戶數未被列為北京辦公軟件主要 運營指標。

北京辦公軟件目前主營業務收入分為基於WPS office PC端及WPS office移動端產品的辦公軟件授權業務、辦公服務訂閱業務及互聯網廣告推廣業務。辦公軟件授權業務以政府及大中型企業客戶為主，辦公服務訂閱及廣告推廣業務以個人用戶為主。2018年度，辦公軟件授權業務、辦公服務訂閱業務、互聯網廣告推廣業務收入佔總收入比例分別為31.49%、34.76%、33.75%。

獲高盛升目標價至31元

高盛早前調高金山軟件目標價，由27.6元至31元，重申「買入」評級，上調對公司2020年至2021年收入預測各3%及6%，以反映短視頻應用增加令雲業務收入提高、及在家辦公增加提高了文書軟件收入等。