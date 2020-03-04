美聯儲突劈息半厘　市場憂慮未見緩和　分析︰中港股市最安全！

美國聯儲局突然減息半厘，應對新型冠狀病毒疫情風險。然而，該局行動無助刺激股市，道指隔晚由升轉跌，一度瀉近1,000點，收市仍要跌785點。港股今早則反覆靠穩，早段曾跌246點，中午收報26317點，微升32點，守穩26000點。

分析認為，肺炎疫情在中國首先受控，加之美股估值不吸引，美國債息又跌穿1厘，資金或由美股及債市流入中港股市。不過，在減息之下，銀行股受到息差收窄壓力和經濟轉差雙重夾擊，未宜沾手，建議吸納新經濟及科技股。

美國聯儲局突然減息半厘，但投資市場表現「反高潮」。（AP）

美國聯儲局提前劈息半厘，美股由升轉跌，可謂「反高潮」。第一上海首席策略師葉尚志認為，減息短線對經濟和股市刺激不大，中長線才有正面影響，但亦要視乎疫情在國外的擴散情況。他說，上星期美股暴跌，至本周初回升，港股都未有跟隨，可見港股與外圍股市的相關性正在減低，與A股關連性相對較高，只是恒指受到本地銀行股「拖後腿」而未見反彈。

勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵則指，市場對儲局提前在月中議息前減息感驚訝，擔心美國經濟會較預期差，故美股由升轉跌。他指，減息只能減輕企業和廠商壓力或利息成本，對控制疫情及疫情引伸的供應鏈問題不會有幫助，而且美國官員應對疫情態度不佳，認為疫情在美國大爆發機會相當大，故美股仍有下跌空間。

分析指，投資者寧將資金放入投資回報極低的債市，顯示明股市風險相當大。﹙資料圖片﹚

債息跌穿1厘 主要反映減息因素

另一邊廂，利率下行，加上市場避險情緒高漲，資金湧入債市，美國10年期債息跌穿1厘，再創紀錄新低。葉尚志認為，這主要反映美國減息因素，因3年、5年及7年期債息亦回落，而現時未見債息倒掛，故未有經濟衰退的憂慮。他續稱，美元轉弱，反而可留意人民幣匯率，近日內地2月經濟數據公布後亦未見人民幣貶值，相信是正面訊號。離岸人民幣今日一度大升229點子，高見6.9261，守住七算關。

連敬涵則指，10年期債息跌穿1厘，顯示疫情在全球擴散下，投資者寧將資金放入投資回報極低的債市，亦不願放入股市，證明股市風險相當大。此外，由於市場預期4月份聯儲局可能再減息，料美元強勢未來不能持續，而南韓、東南亞等疫情仍在擴散，新興市場貨幣亦不樂觀，資金或會繼續追捧人民幣。

連敬涵稱樂觀估計，中國和香港股市隨時成為最安全投資環境。﹙資料圖片﹚

中港股市隨時成「最安全投資」環境

相對疫情在全球逐漸擴散，連敬涵指，中國和香港疫情因實施嚴厲措施下已受控，「最差環境都過咗」。他續稱，資金由極高估值的美股市場流出，而10年期債息1厘回報也沒有，當投資股市回報多於1厘，資金或會否由債市流入股市，「邊個股市未來最安全？一定是中國和香港！樂觀估計，中國和香港股市隨時成為最安全投資環境。」

葉尚志指，疫情在內地率先爆發，亦率先受控，企業開始復工，加上內地推出穩定經濟措施，在全球股市震盪期間，以及美股估值不吸引下，相信將有資金流入A股，認為A股需要重點關注。

葉尚志推介小米、美團、阿里巴巴等新經濟股。﹙資料圖片﹚

薦新經濟股、科技股、港交所及中資券商股

個股方面，葉尚志認為，受惠全球資產重新配置、資金流入A股的催化劑，中資券商股可望受惠，而港股通成交量預期亦會上升，港交所（0388）去年10月納入同股不同權的小米（1810）及美團（3690），以及阿里巴巴（9988）去年11月在香港第二上市後，港股成交量料末來會有結構性提升，惟港交所股價仍未反映，現時可以吸納。

連敬涵亦指，與經濟相關度相對不大的新經濟股、科技股將受追捧，「手機可能供貨量延遲，但只要恢復生產，手機一樣好好賣。」另外，5G相關股份將受惠內地鼓勵性政策，他認為舜宇（2382）和瑞聲（2018）可追落後。

葉尚志認為銀行息差有收窄壓力，加上經濟轉差夾擊，本地銀行股將受壓。﹙資料圖片﹚

另一邊廂，減息下，葉尚志認為銀行息差有收窄壓力，加上經濟轉差夾擊，股價將會受壓。截至中午收市，本地及外資銀行表現跑輸大市，滙控（0005）半日跌1.2%，見逾三年半低；恒生（0011）半日挫3.2%；中銀（2388）跌2.3%；渣打（2888）除息，半日跌2.7%。

減息理論上利好地產股，但葉認為，本港樓價此刻仍有下調壓力，地產商出貨周轉難度及挑戰將增加。在外圍震盪波動時，他建議可候低吸納阿里巴巴及騰訊（0700），因兩公司業務大部分在內地，而內地疫情料首先受控。