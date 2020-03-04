萊坊料2024年前「超級富豪」增近三成　香港跑輸大市僅升5%

萊坊發表2020年《財富報告》，預計2019年至2024年五年間，全球資產淨值達3,000萬美元或以上的「超級富豪」，人數將進一步至近65萬人，升幅為27%。

至於超級富豪人數增長最快的20個市場中，當中六個位於亞洲，以印度超級富豪人數增長領先（73%），五個市場位於歐洲，當中瑞典的增長最高（47%）；香港的超級富豪人數增長排171位，預計在未來5年上升5%；預計2024年，亞洲將成為全球第二大的財富集中地，超越歐洲，5年增長達44%。

萊坊全球研究部主管Liam Bailey指，隨著印度、越南、中國和馬來西亞的超級富豪數量在未來5年超過許多其他市場，他對到亞洲市場怎樣影響全球房地產市場感興趣。根據萊坊的態度調查，物業佔超級富豪投資組合近1/3（27%）。

林浩文（左）指出，社會運動和冠狀病毒爆發的影響，或令未來數月本港住宅成交量和樓價下跌。（受訪者提供）

另外，亞洲城市在《國際豪宅指數》中佔據十大的多個位置，台北（上升8.9%）、首爾（上升7.6%）、馬尼拉（上升6.5%）及廣州（上升6.3%）是樓價表現最好的城市。

去年全球100個主要豪宅市場平均錄得近2%的年度樓價升幅，較2018年的1.3%為高；本港在排名榜由47位上升至35位，豪宅樓價升幅錄得2.9%。

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文指出，受到社會運動和冠狀病毒爆發的影響，香港經濟正面臨重大考驗，這會影响財富累積及購買力，預計未來數月的住宅成交量和樓價都會下跌。

他估計今年全年豪宅樓價將下跌約10%，而超級豪宅市場則相對穩定，跌幅較少。可幸的是現時業主的持貨力強和息口仍低，因此我們預料住宅樓價並不會像1997年金融風暴或2003年沙士爆發般的懸崖式下跌。

至於新加入《萊坊奢侈品投資指數》的收藏級手袋在奢侈品投資指數中名列榜首，截至2019年第4季的12個月，其價值增加13%，取代威士忌成首位。